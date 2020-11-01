Karşıyaka'da buruk 108'inci yıl - Son Dakika

Karşıyaka'da buruk 108'inci yıl

01.11.2020 13:22
Karşıyaka'da buruk 108'inci yıl, System.String[]

TÜRK futbolunun en köklü kulüplerinden Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yer alan Karşıyaka, kuruluşunun 108'inci yıl dönümünü İzmir'de cuma günü meydana gelen deprem felaketinin gölgesinde buruk kutladı.

TÜRK futbolunun en köklü kulüplerinden Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yer alan Karşıyaka, kuruluşunun 108'inci yıl dönümünü İzmir'de cuma günü meydana gelen deprem felaketinin gölgesinde buruk kutladı. Tüm Türkiye'yi acıya boğan felaket nedeniyle kutlama programı düzenlemeyen yeşil-kırmızılıların 108'inci yıl açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İzmir'in ve ülkemizin aydınlık yüzü Karşıyaka Spor Kulübü, 108 yıl önce bugün bir zeytin ağacının altında alınan inançlı kararla birlikte doğdu. İlk günden bu yana, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün düşünce sisteminin ışığında ahlaklı, vatansever ve ilkeli sporcular yetiştirmemize vesile olan, başta Kadızade Zühtü Işıl olmak üzere tüm kurucularımızı, yeşil kırmızılı armaya gönül vermiş tüm büyüklerimizi sevgiyle ve saygıyla anıyoruz. Güzel İzmir'imizin, bu zor günlerin ardından çok daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacağına olan inancımız tamdır. Birlik olduktan sonra başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığını daha önce defalarca göstermiş bir milletin ferdi olarak kulübümüz de tüm camiasıyla yine elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edecektir."

ESKİ KARŞIYAKALI MALİL ENKAZDAN ÇIKTI

Karşıyaka'nın eski futbolcularından Malik Tahirler, İzmir'in özellikle Bayraklı, Bornova ve Seferihisar ilçelerini vuran 6.6 şiddetindeki depremde enkaz altından yaralı kurtarıldı. Bornova Yeşilovaspor altyapısında yetiştikten sonra Karşıyaka'da 2011 yılında profesyonel olan Malik, 2014'te kulüpten ayrıldı. Sandıklıspor, Muğlaspor, Torbalıspor, Ödemişspor, Didim Belediyespor, Altınova Belediyespor, Kemalpaşa Esnafgücü gibi kulüplerde amatör olarak forma giyen futbolcu, Bayraklı ilçesi 258. Sokak'ta yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından yaralı olarak sağ çıkarıldı. Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan futbolcunun kendisiyle birlikte enkaz altında kalan annesi ise kurtarılamadı.


Karşıyaka, İzmir, Cuma, Türk, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'da buruk 108'inci yıl - Son Dakika Spor


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