Karşıyaka'da büyü bozuldu

TFF 3. Lig'de geçen sezon yönetim, teknik direktör Mesut Toros, futbolcular ve taraftarlar olarak kenetlenip düşme hattında son sıradan çıkarak Play-Off oynayan Karşıyaka'da yeni sezon krizlerle başladı. Sezon sonunda futbol şubenin tamamının yönetimden istifasıyla sıkıntılı sürece girerek aylarca şubeye yönetim bulamayan yeşil-kırmızılılarda gönderilen 2 futbolcu yüzünden Mesut Toros'a cephe alan bir grup taraftarla tecrübeli teknik adam arasındaki gerginlik sürerken, ilk 2 haftada alınan skorlar yaraya tuz bastı. İlk hafta Büyükçekmece Tepecikspor deplasmanında beraberliği 90+4. dakikada kurtaran Kaf-Kaf, evindeki ilk maçta 10 kişilik Kozanspor'a 2-1 yenilmenin şokunu yaşadı.

İç sahadaki son mağlubiyetini geçen sezon 3 Nisan'da Bergama Belediyespor'dan alan yeşil-kırmızılı ekip evinde 4 maç sonra boynu bükük ayrıldı. Özellikle ikinci yarıda kale önünde net pozisyonları gole çeviremeyen Karşıyaka'da tribündeki yaklaşık 3 bin taraftar, mağlubiyet sonrası geçen sezon bağırlarına bastığı golcü Hakan Kuş'u yuhaladı. Geçen sezon attığı 12 golle takımın en skorer ismi olan Hakan, son saniyede net bir pozisyonu kaleciye nişanlayınca tepki gördü. Sahayı terkederken kendisini yuhalayanlara yanıt veren forvet, ardından sosyal medya hesabından özür diledi. Hakan, maç sonrası taraftarlara, "Ben istemez miyim gol atmayı" dediğini, bunun da tepki olarak algılandığını açıkladı.

Henüz sezon başında büyük moral bozukluğu yaşayan Kaf-Kaf'ta 2 yıllık yeni sözleşme imzalayan Toros'a cephe alan taraftarlar, takımın başında kulübün eski futbolcu, sportif menajer ve teknik direktörlerinden Atilla Güneş'i görmek istiyor. Yönetim cephesinden ise futbolda sezon öncesi ve başında yaşanan gerginliklerle ilgili açıklama gelmedi. Hayal kırıklığı yaşayıp sosyal medyadaki tepkilerle demoralize olan Mesut Toros, futbolcularının kazanmayı çok istediğini ancak fazla motivasyonun mağlubiyette etken olduğunu söyledi. Toros, birçok net pozisyondan yararlanamayınca yenildiklerini, geçen sezon Play-Off oynayan takımın yine başarıya ulaşacak güçte olduğunu belirtti.