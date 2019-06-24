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Karşıyaka'da Büyükkarcı'dan devam kararı

1 saat önce

Futbol şubesinin mali yükünü çeken kulübün etkili ismi başkanvekili Gökhan Şensan ve beraberinde 7 yöneticinin takıma destek olunmadığı gerekçesiyle istifa ettiği Karşıyaka'da yönetimde eli çok zayıflayan başkan Turgay Büyükkarcı devam kararı aldı.

Karşıyaka'da Büyükkarcı'dan devam kararı, System.String[]
Futbol şubesinin mali yükünü çeken kulübün etkili ismi başkanvekili Gökhan Şensan ve beraberinde 7 yöneticinin takıma destek olunmadığı gerekçesiyle istifa ettiği Karşıyaka'da yönetimde eli çok zayıflayan başkan Turgay Büyükkarcı devam kararı aldı.
Daha önce eski başkanlardan Cenk Karace dahil 3 ismin istifa ettiği mevcut yönetimle yola olağanüstü kongre yapmadan devam edecek Büyükkarcı, yeni futbol şube yönetimi kurmak için çalışmalara başladığını açıkladı. Taraftarların sosyal medyada göreve devam etme çağrısı yaptıkları Şensan ve 7 ismin istifası sonrası dile getirdikleri, "Futbol şubesi üvey evlat mı" eleştirisine yanıt veren Büyükkarcı, "Hiçbir branş üvey evlat değildir, gereken yapılacak" dedi. Sponsor destekli basketbolda takımın başına Kaf-Kaf'ta 3 kupa kazanıp camianın gönlüne taht kuran A Milli Takım Antrenörü Ufuk Sarıca'yı getiren Büyükkarcı, futbol için, "Panik yok, her şey kontrolüm altında" diye konuştu. 
Kulübün hiçbir zaman sahipsiz kalmadığını ve yine kalmayacağını belirten Tuygay Büyükkarcı, "Bizimle yola devam eden yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlik beraberlik içinde hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz. Ayrılan arkadaşlara da hizmet ve emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. Kimse merak etmesin, endişe duymasın, hiçbir branşımız üvey evlat muamelesi görmez. Basketbol neyse, futbol neyse, voleybol da odur, yelken de, tenis de odur" şeklinde konuştu.
Büyükkarcı, açıklamasında, "Futbol şubeden ayrılan arkadaşlarımız yerini yeni isimlerle takviye etmek için çalışmalara başladık. Basketbolda hedefimizi yükselttiğimiz bu dönemde, futbolda da gereken yapılacak. Basketbola en iyisini nasıl yaptıysak futbolda da altyapıdan yetişmiş evlatlarımızla düzeni bozmadan yine güzel işler yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:54 Kaynak: DHA
Futbol, Karşıyaka, Spor
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