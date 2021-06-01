Karşıyaka'da Büyükkarcı'dan sağduyu daveti

Kongre tarihinin netleşmesini ve camianın ileri gelen isimlerinin futbol şubesiyle ilgili yürüttüğü şirketleşme çalışmalarını bekleyen Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, sosyal medyada süreçle ilgili merak içinde tartışmalarını sürdüren taraftarlara sağduyu çağrısı yaptı. Kulüpte 3.5 yıllık başkanlık döneminde Türkiye'deki tüm kulüplerden daha fazla armasına aşık ve en bilinçli taraftarının, camiasının beklentilerini karşılamayı, onların takdirini kazanmayı kendine amaç edindiğini belirten Büyükkarcı, yaptığı yazılı açıklamada, "Sezon sonunun gelmesi ve salgın yasaklarının azalması ile bir kongre sürecine giriyoruz ve biz de öncelikle taraftarımız, sonra da camiamız ve başta genel kurulumuz olmak üzere, tüm yetkili kurullarımıza icraatlarımızı ve önümüzdeki sezon dahil gelecekle ilgili planlarımızı anlatmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

"Ancak malum, bu yasal bir süreç ve son günlerde camiamız dinamiklerinin kulüp menfaatine yaptıkları çalışmalar ile oluşan şirketleşme gündemi bu süreci daha da sabırsızlaştırdı" diyen Büyükkarcı, "Türkiye'nin en bilinçli taraftarının, öncelikle kulübün yeni sezon hedefleri, sonra da şirketleşme modeli konusundaki sosyal medya unsurları ile dile getirdikleri yorumları, eleştirileri, tepkileri, katkıları ve fikirleri maksadı dışına çıkarak, sanki KSK camiasında kaos varmış ve taraftarı farklı görüşlere sahipmiş gibi bir izlenim yaratıyor ve bu ortam bize yakışmıyor. Görevde olduğum sürece her kesimle görüşmeye, fikir almaya, önerileri dinlemeye, gerekirse yardım almaya çalıştım. Bilinmesini isterim ki hem kongre hem şirketleşme hem de önümüzdeki dönem planları için başta sponsorumuz Yaşar Holding, şirketleşme için çalışma yapan değerli camia mensuplarımızla fikir alışverişinde bulunuyor, uyarılarını dikkate alıyorum" diye konuştu.

Büyükkarcı, açıklamasını şöyle noktaladı: "Karşıyaka Spor Kulübü nezdinde her görüşün kıymeti vardır düşüncesi ile henüz görüşemediğim, fikir ayrılığında olduklarım dahil herkesle de görüşeceğim. Taraftarımızdan, camiamızdan tek ricam; bu süreçte tüm yorumlarını, eleştirilerini, paylaşımlarını Karşıyaka Spor Kulübü geleneklerinin en kıymetlisi, birlik ve beraberlik kavramına uygun olarak yapmaları, ortak tek kaygımızın kulübümüzün başarısı olduğunun dosta düşmana gösterilmesidir. Unutulmamalıdır ki, Karşıyaka taraftarını ikna edemeyen bir yöneticinin, bir başkanın veya her hangi bir fikrin başarılı olması imkansızdır. Ben unutmuyorum." BÜYÜKKARCI'NIN 15 MİLYON TL ALACAĞI VAR İDDİASI

Karşıyaka'da 3.5 yıldır aralıksız başkanlığı yürüten Turgay Büyükkarcı'nın kulüpten 15 milyon TL civarında alacağı olduğu iddia edildi. Sosyal medyada taraftarlar Turgay Büyükkarcı döneminde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden alınan tesis ve reklam yardımı ile KSK Token'ın halka arzından 12 milyon TL gelir elde edildiğini, basketbol ve voleybol takımlarının sponsoru olup, futbol takımının altyapı patentli kadroyla 3'üncü Lig'de yer aldığını hatırlatıp, Büyükkarcı'dan alacağıyla ilgili net açıklama yapmasını istedi. Taraftarlar, sosyal medyada, "Eğer bu doğruysa kulüp tarihindeki en büyük alacaklı olacaksınız. Basketbol ve voleybolun sponsorları belli. Bu meblağlar futbolun 3 sezonluk giderini karşılayabilecek rakamlar. O halde bu paralar nerede" sorusunu sordu. İsim sponsoru olan basketbol şubesinde son 2 yılda iddialı kadrosu olan Karşıyaka'da 2 yıl önce 31 Mayıs 2019'da yapılan son mali genel kurulda 57 milyon 266 bin 436 TL olarak açıklanıp, ardından yönetimin Eylül 2020'de 86 milyon 371 bin 506 TL'ye çıktığını duyurduğu toplam borcun 100 milyon TL sınırında olduğu da iddia edildi.