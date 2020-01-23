Karşıyaka'da Büyükkarcı'dan sert çıkış

İZMİR Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nın (İZVAK) geliştirdiği projeyle futbol, basketbol ve voleybol takımlarına altyapı tesisi yapma hedefiyle Mavişehir'de Milli Emlak'a devredilen yaklaşık 100 dönümlük spor alanı imarlı arazinin kulübe tahsisini talep eden Karşıyaka'da İlçe Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yaptığı çıkışa Kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı'dan sert yanıt geldi. Aralarında bir süredir soğuk rüzgarlar esen iki isimden Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, yerel bir internet sitesinde katıldığı yayında yeşil-kırmızılı kulübün asıl sorununun stat olduğunu söyleyip arazi konusuyla ilgili, "Bizim şu anda bir stada ihtiyacımız var. En öncelikli konu bu. Hızla borçlarımızı kapatmaya, transferin önünü açmaya ihtiyacımız var. Kulüp başkanı benimle hiçbir temas içinde değil. Gerek görmüyor herhalde. Zorluk çıkarma düşüncemiz yok. Altyapı tesisi olarak 100 dönümlük alanda ne yapılacak bunu anlayamadım. Kulübün en önemli sorunu maddi sorunlar. Transfer yasağı var. Stadı yok. Bu iki soruna çözüm üretmek için mi yapıldığını soruyorum" açıklamasını yaptı.

Tugay'ın yorumuna, "Kulübümüzün menfaatlerini engelleyecek en ufak bir hareket sert biçimde karşılık bulacaktır" şeklinde yanıt veren Büyükkarcı, yazılı açıklamasında, "Karşıyaka'nın geleceği için en az stat ve salon kadar önemli 100 dönümlük spor tesisi imarlı arazinin Spor Bakanımız, milletvekillerimiz, siyasi partilerin tüm il başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İzmir'in tüm spor kulüplerinin tam desteği ile kulübümüze verilme süreci başlamıştır. Ama Karşıyaka Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay'ın verdiği demeç tüm camiamızla birlikte birçok kişinin haklı tepkisini çekmiş ve üzmüştür. Kulübümüzün bu tesise ihtiyacını sizden daha iyi bildiğimizden kuşkunuz olmasın. Kulübümüzün menfaatlerini engelleyecek en ufak bir hareket sert biçimde karşılık bulacaktır. Artık Karşıyaka taraftarının ikinci bir stat vakasına tahammülü yoktur. Belediye başkanlarının işi kulübün yönetimine müdahale etmek değil, ona destek olmaktır. Eğer destek olmayacaksanız ki bugüne kadar olmadınız, lütfen engel çıkarmayınız. Kaldı ki söz konusu arazi Çiğli Belediyesi sınırları içindedir. KSK yönetimi olarak kulübümüze yeni tesisler kazandırmaya çalışırken artık engellerle karşılaşmak değil, engelleri kaldırmaya destek verecek kurum, kuruluş ve insanlara ihtiyacımız vardır" ifadelerini kullandı.

MİLLET BAHÇESİ OLARAK DEVREDİLDİ

KARŞIYAKA ve İZVAK'ın altyapı tesisi projesi geliştirdiği, kulüple Karşıyaka Belediyesi'ni karşı karşıya getiren arazinin millet bahçesi yapılmak üzere Toplu Konut İdaresi'ne (TOKİ) devredildiği ortaya çıktı. Yeşil-kırmızılı kulübün 2011 yılında da stat yapmak için proje geliştirdiği 99 bin 520 metrekarelik araziyle ilgili açıklama yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak , arazinin millet bahçesi olmasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini ancak statü değişikliğiyle ilgili kararı bakanlıkların verebileceğini söyledi.

Albayrak, "Söz konusu arazi millet bahçesi yapılmak üzere TOKİ'ye tahsis edilmiş. Millet bahçesi olması için çalışmalar devam ediyor. Konuyla ilgili bize ulaşan resmi bir yazı yok" dedi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü , araziyle ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi ve alan sınırları içinde yer alan Çiğli Belediyesi'ne resmi yazı yazarak arazinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, "Çiğli Millet Bahçesi" olarak kayıtlara geçirildiğini, söz konusu çalışmaya ilişkin işlemlerin TOKİ tarafından yürütüleceğini bildirdi.

ERTEN: KARARI BAKANLIKLAR VERECEK

İZVAK Başkanı Ali Erten, Karşıyaka'ya altyapı tesisi yapılması için tahsisini talep ettikleri, daha önce millet bahçesi olarak belirlenen araziyle ilgili kararı bakanlıkların vereceğini söyledi. Karşıyaka'nın araziyle ilgili talebi yokken alanın ilk etapta millet bahçesi olarak değerlendirildiğini belirten Erten, "Ancak şu an kesin bir durum yok. Milli Emlak'a devredilen araziye kulübün talebi yokken millet bahçesi yapılması değerlendirilmiş. İki talepte de süreç devam ediyor. Hangisinin kamu menfaatine daha uygun olduğuna karar verilecek" dedi.

- İzmir