Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'da Büyükkarcı'dan sitem ve çağrı
Son Dakika Spor Karşıyaka'da Büyükkarcı'dan sitem ve çağrı

Karşıyaka'da Büyükkarcı'dan sitem ve çağrı

7 saat önce

Basketbolda tüm maçlarını kazanarak zirveyi 6 haftadır kimseye bırakmayan, futbolda son 7 maçta sadece 1 kez yenilen ve Play-Off hattına giren Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, camiaya destek çağrısında bulundu.

Karşıyaka'da Büyükkarcı'dan sitem ve çağrı, System.String[]

Basketbolda tüm maçlarını kazanarak zirveyi 6 haftadır kimseye bırakmayan, futbolda son 7 maçta sadece 1 kez yenilen ve Play-Off hattına giren Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, camiaya destek çağrısında bulundu. Basketbolda namağlup tek takım olarak zirvede yer aldıklarını, Avrupa Kupası'nda da grup lideri olduklarını belirten Başkan Büyükkarcı, "Basketboldaki başarıya futbol da katıldı. Futbolda Soner Tolungüç'ün takımın başına geçmesinden sonra 7 maçta tek yenilgi alıp tehlikeli bölgeden çıktık, Play-Off hattına girdik. İyi yoldayız, hayalimdeki Karşıyaka'yı izliyorum ama gerekli desteği bulamıyorum" diyerek sitem etti.

"Bu kadar güzel sonuçlar alırken camiamızdan, bizi sevenlerden gerekli desteği tam olarak göremiyoruz, bu da bizleri üzüyor" diyen Turgay Büyükkarcı, "Basketbol kombine satışları iyi gitti ancak diğer branşlarda beklentinin altında kaldık. Sponsorumuz Pınar'ın desteği dışında tüm yük yönetim kurulu üyelerimin omzunda. Başarırsak 'Biz' başaracağız. Bu yüzden her kesimden maddi ve manevi destek görmek istiyoruz. Oyuncularımız, teknik heyetimiz ve emeği geçen herkes bunu hak ediyor. Biz büyük bir camiayız ve birlikte zorlukların üstesinden gelebiliriz. Büyüklüğümüzü göstermeli ve her şey güzel giderken kulübümüze katkı sağlamalıyız" şeklinde konuştu.


Karşıyaka, Avrupa, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Süper Lig'de 10. hafta tamamlandı! İşte puan durumu
Ejder meyvesi için işini bıraktı! Şimdi paraya para demiyor Ali Koç isyan etti: Hemen Ersun hocayı aradım Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: Biz asker selamına devam edeceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 18:00:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'da Büyükkarcı'dan sitem ve çağrı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]