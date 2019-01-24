Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'da Büyükkarcı'dan Takıma Övgü

Karşıyaka'da Büyükkarcı'dan Takıma Övgü

16 dakika önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta altyapı patentli kadrosuyla mücadele eden Karşıyaka'da başkan Turgay Büyükkarcı, takımın özverili performansını övdü.

Karşıyaka'da Büyükkarcı'dan Takıma Övgü, System.String[]


TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta altyapı patentli kadrosuyla mücadele eden Karşıyaka'da başkan Turgay Büyükkarcı, takımın özverili performansını övdü. "50 yıl sonra bile hatırlanacak bir takımımız var" diyen Büyükkarcı, "Çok uzun yıllar sonra ilk kez tamamı altyapıdan çıkan oyunculardan oluşan bir kadromuz var. Tam bir kolej takımı havasındayız. Futbolcularımıza çok güveniyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Geleceğe umutla bakıyoruz" dedi.

Bir kulübün yaşaması için mutlaka ve mutlaka altyapısının çok düzgün kurulması ve sağlıklı işlemesi gerektiğini belirten Büyükkarcı, "Basketbol, futbol ve voleybolda dünya şampiyonu olsak bile altyapıdan vazgeçmememiz lazım. Futbol altyapıdaki çalışmalarımız çok hızlı ilerledi ve 12 ayda yüzde 640 büyüdük. Bu gerçekten ciddi bir artış. Bunu sürdürmek zorundayız" diye konuştu.

Diğer önemli konunun ise tesisleşme olduğunu belirten Başkan Büyükkarcı, "Her seferinde deli gibi aynı şeylere vurgu yapıyoruz ama olmazsa olmazımız bu. Tesisleşme dediğiniz zaman bugün Selçuk Yaşar Tesisleri'nin bir yıl içinde yenilenmesi bir futbol takımının bütçesi kadar neredeyse. Ancak bunu yapmaya mecbursunuz. Yoksa spor yapacak yer bulamazsınız. Bir kulübün spor yapacak yer bulamaması demek, o kulübün batması demek, yok olması demek. Bu denklemi çok hassas ve düzgün bir şekilde ilerletmek zorundayız. Belki bu yıl sportif anlamda büyük başarılar olmayabilir ama perde arkasında çok ciddi işler yapılıyor. Bunu sürekli hale getirmek istiyoruz, en azından tesisleşmeyi halletmek istiyoruz" dedi.

Karşıyaka, tesislerin yenilenmesi projesini sunduğu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden destek bekliyor. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:57 Kaynak: DHA

Spor
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