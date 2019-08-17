Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'da buzlar eridi
Son Dakika Yerel Haber

Karşıyaka'da buzlar eridi

1 saat önce

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezona 2 hafta kala yay gibi gerilen Karşıyaka'da, taraftarların bir kısmının kadrodan elenen Battal ve Onur yüzünden cephe aldığı teknik direktör Mesut Toros'un, takım kaptanı Mustafa Aşan'la arasında peşinat tartışması nedeniyle oluşan buzlar eridi.

Karşıyaka'da buzlar eridi, System.String[]
TFF 3'üncü Lig'de yeni sezona 2 hafta kala yay gibi gerilen Karşıyaka'da, taraftarların bir kısmının kadrodan elenen Battal ve Onur yüzünden cephe aldığı teknik direktör Mesut Toros'un, takım kaptanı Mustafa Aşan'la arasında peşinat tartışması nedeniyle oluşan buzlar eridi. Toros ve Mustafa'nın Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki sabah antrenmanında neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı. Geçen sezon takımı düşme hattında son sıradan devralıp Play-Off oynatarak 2'nci Lig'in kapısından döndüren Mesut Toros'un, eski futbolcusu Battal'ın lige günler kala kendisiyle ilgili zehir zemberek iddialarına cevap vermeyeceği öğrenildi. Kadrodan elendikten sonra 5 aydır kulüp bulamayan Battal, Toros'u geçen sezon oyunculara, taraftara küfür etmekle suçlamış, tesislere alkollü geldiğini iddia etmişti. Karşıyaka'da yönetim de son günlerde yaşanan gerilim sonrası suskunluğunu koruyor. Yeşil-kırmızılı ekip, yarın saat 18.00'de Nazilli Belediyespor'la Nazilli İlçe Stadı'nda hazırlık maçı oynayacak.


Mustafa Aşan, Mesut Toros, Karşıyaka, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 04:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Türk-İş Başkanı Atalay'a tepki: Kendisini saraya teslim etmiş
Volkan Demirel için karar verildi! Oyuncuya bildirildi Şarkıcı Tuğba Ekinci, Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos depremi mesajı: Gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 17:36:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'da buzlar eridi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]