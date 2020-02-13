Karşıyaka'da Caner dönüyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 2 haftayı 6 puanla geçen Karşıyaka'da 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Caner Cengiz, Fatsa Belediyespor maçında ilk 11'e dönecek.

Geçen sezonun bitiminde altyapıdan profesyonel yapılan oyuncu, ikinci yarıdaki ilk 3 maçta 11'de forma giyerek kariyerinde ilkleri yaşadı. Genç yaşına rağmen performansıyla teknik heyetin gözüne giren futbolcu, geçen hafta kar altındaki buzlu zeminde oynanan 1877 Alemdağspor deplasmanında yedek bekledi. Teknik direktör Soner Tolungüç'ün Harun'un cezalı oluşuyla Caner'i cumartesi günü Fatsa önünde yeniden as kadroya dahil etmesi bekleniyor. Kaf-Kaf'ta Caner oynamazsa Arif, Görkem ve Özgür de Harun'un formasına aday olacak.