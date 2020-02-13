Karşıyaka'da Caner dönüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Karşıyaka'da Caner dönüyor - Son Dakika Spor

Karşıyaka'da Caner dönüyor

6 saat önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 2 haftayı 6 puanla geçen Karşıyaka'da 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Caner Cengiz, Fatsa Belediyespor maçında ilk 11'e dönecek.

Karşıyaka'da Caner dönüyor, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 2 haftayı 6 puanla geçen Karşıyaka'da 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Caner Cengiz, Fatsa Belediyespor maçında ilk 11'e dönecek.

Geçen sezonun bitiminde altyapıdan profesyonel yapılan oyuncu, ikinci yarıdaki ilk 3 maçta 11'de forma giyerek kariyerinde ilkleri yaşadı. Genç yaşına rağmen performansıyla teknik heyetin gözüne giren futbolcu, geçen hafta kar altındaki buzlu zeminde oynanan 1877 Alemdağspor deplasmanında yedek bekledi. Teknik direktör Soner Tolungüç'ün Harun'un cezalı oluşuyla Caner'i cumartesi günü Fatsa önünde yeniden as kadroya dahil etmesi bekleniyor. Kaf-Kaf'ta Caner oynamazsa Arif, Görkem ve Özgür de Harun'un formasına aday olacak.


Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Fatsa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: TFF, Göztepe - Beşiktaş maçında kural hatası olmadığı yönünde karar verdi
TFF'nin kararı sonrası sosyal medya yıkıldı: TFF istifa Beşiktaş'tan TFF'nin kararı sonrası çok sert açıklama: Yöneticiler kirli düzenin kurallarına biat etmiştir Beşiktaş'tan TFF'ye çağrı

Son Dakika Haberleri
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 19:59:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karşıyaka'da Caner dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]