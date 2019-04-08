Karşıyaka'da Cemil Tugay Dönemi Başladı

Yerel seçimlerde Karşıyaka Belediye Başkanı seçilen Dr. Cemil Tugay, törenle mazbatasını aldı.

Yerel seçimlerde Karşıyaka Belediye Başkanı seçilen Dr. Cemil Tugay, törenle mazbatasını aldı. Belediyede gerçekleştirilen devir teslim töreninin ardından görevine başlayan Tugay, "5 yıl boyunca bu bayrağı onurla taşıyacağım" dedi.



Karşıyaka Belediye Başkanı seçilen Dr. Cemil Tugay, mazbatasını almak üzere sabah erken saatlerde eşi Öznur Tugay ile birlikte Karşıyaka Adliyesi'ne geldi. Tugay'a, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Uğur Yıldırım, partililer, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve yüzlerce Karşıyakalı da eşlik etti. Meclis üyeleri ile birlikte mazbatasını alan Dr. Cemil Tugay, alkışlar eşliğinde İlçe Seçim Kurulu'ndan çıkarak Karşıyaka Belediyesi'ne geçti.



Belediye önünde büyük coşkuyla karşılanan Başkan Tugay, "8 Nisan tarihi hayatımın en anlamlı tarihlerinden biri oldu. Bugün burada, 5 yıllık çok onurlu bir görevi devralıyorum. Beni bu göreve layık gören parti örgütüme ve oylarıyla göğsümüzü kabartan Karşıyaka halkına teşekkür ediyorum. Allah bu görevi onurla yapmayı nasip etsin. 5 yıl boyunca bu bayrağı onurumla taşıyacağıma söz veriyorum. Zühtü Işıl'ın, Fikri Altay'ın, Zübeyde annemizin ve Mustafa Kemal Atatürk'ün kentinde, onların ışıkları yolumuzu aydınlatacaktır. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. İstanbul'dan da müjdeli haberi bekliyoruz. İnanıyoruz ki Ekrem İmamoğlu da mazbatasını en kısa sürede alacaktır" dedi.



Görevi törenle Dr. Cemil Tugay'a devreden Hüseyin Mutlu Akpınar da, "5 yıl boyunca onurumuzla çalıştık, Karşıyakamız için güzel hizmetler ürettik. Görevi yine bir CHP'li kardeşime devretmenin mutluluğunu yaşıyorum. Her zaman partimin hizmetinde olmaya devam edeceğim" diye konuştu.



Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, tebrik için çiçek göndermek isteyenlerin bunun yerine Atatürkçü Düşünce Derneği Karşıyaka Şubesi öğrenci burs hesabına ya da Karşıyaka Bisiklet Kooperatifi'nin "Bisikletsiz Çocuk Kalmasın" kampanyasına bağışta bulunabileceklerini de ifade etti. - İZMİR

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

CHP'li Vekil, İstanbul'daki Son Rakamları Paylaştı

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki Son Durumu Değerlendirip Rakam Verdi

CHP, İmamoğlu'nun Mazbatasının Verilmesi İçin YSK'ya Başvurdu

Son Dakika! AK Partili Mustafa Tuna, CHP'li Mansur Yavaş'a Görevi Devretti