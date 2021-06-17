Karşıyaka'da "Cihat Kora Kütüphanesi" Açıldı - Son Dakika

Toplumda okuma alışkanlığının artmasına katkı sağlamak ve edebi eserlere erişimi kolaylaştırmak için çalışan Karşıyaka Belediyesi, kente yeni bir kütüphane kazandırdı. Girne Kültürpark içerisinde yer alan kütüphaneye; yaşamı boyunca eğitime önemli katkılarda bulunan ve bir yıl önce vefat eden hayırsever iş insanı Cihat Kora'nın adı verildi. Kora'nın ailesinin de elektronik donanım ve kitap desteğinde bulunduğu kütüphanede, bağış ve satın alma yoluyla temin edilen 4 binden fazla eser halkın kullanımına sunuldu. Her Mahalleye Kütüphane Cihat Kora'nın ailesi ve vatandaşların da katıldığı törenle kütüphanenin açılışını yapan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Karşıyaka eğitim düzeyi en yüksek; kültür, sanat ve sosyal yaşam açısından en zengin kentlerden birisi. Bu nedenle Karşıyaka ile gurur duyuyoruz. Ancak gururlanmak yetmez, bu kimliğe daha çok şey katmak gerekir. Seçim kampanyası sırasında en çok talep edilen şey kütüphaneydi. Ben de Türkiye'de en güzel kütüphaneyi yapacağımız kent olarak Karşıyaka'yı düşündüm. Halen bu sözün gerçekleşmesi için çaba gösteriyorum. Bu süreç içinde elbette ki boş durmayacağız. Karşıyaka'nın her mahallesine kütüphane kazandıracağız. Bahriye Üçok Mahallesi'ne bu kütüphaneyi açtık. Ardından Bostanlı, Aksoy, Zübeyde Hanım gelecek, hepsini planladık. Ardı ardına açacağız. Çok yakında tüm kütüphanelerimizin dijital kısmını da oluşturarak dünyadaki kütüphaneler ile bağlantılı hale getireceğiz. Bugün, kütüphanemizin açılışıyla birlikte bu kentin en önemli değerlerinden birisi olan Cihat Kora'yı da sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. Burada onun adını yaşatmak bizim için onurdur" dedi.

"Topluma Borcumuz Var" Açılış törenine katılan merhum Cihat Kora'nın oğlu, Alkim Kağıt Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Kora da konuşmasında şunları kaydetti: "Babam gerçek bir eğitim gönüllüsüydü. Laik Atatürk ilkeleri doğrultusunda eğitime çok büyük önem veriyordu. 2007 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Üstün Hizmet Ödülü'ne layık görülen sevgili Cihat Kora babamızın her zaman söylediği bir cümle vardı: "Bu topraklardan kazanıyoruz, topluma borcumuz var. " Bu anlayışla bugüne kadar 12 okul açtık. Bugün Cihat Kora adına Karşıyaka'da bu kütüphanenin açılışını yapmak da ailemiz adına manen inanamayacağınız kadar değer taşıyor. Başkanımız Cemil Tugay'a ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. " Pandemi Önlemleri Pandemi tedbirlerine uygun olarak halka hizmet vermeye başlayan Cihat Kora Kütüphanesi, hafta içi her gün 10. 00 ile 16. 00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Üyeler yerli-yabancı edebiyat, inceleme- araştırma ve çocuk kitaplarının bulunduğu tesisten 15 gün içinde 2 adet kitap ödünç alabiliyor. Dileyen vatandaşlar kütüphaneye kitap bağışında bulunabiliyor. Ayrıca kütüphanenin içerisinde ve bahçesinde çalışma alanları bulunuyor ve ücretsiz internet hizmeti de sunuluyor.