Karşıyaka'da corona virüse karşı sıkıyönetim! Tesise giriş çıkışlar... - Son Dakika
Son Dakika Spor Karşıyaka'da corona virüse karşı sıkıyönetim! Tesise giriş çıkışlar... - Son Dakika Spor

Karşıyaka'da corona virüse karşı sıkıyönetim! Tesise giriş çıkışlar...

6 saat önce

Kulüp olarak altyapı aktivitelerini dünyaya kabus yaşatan pandemi nedeniyle askıya alan yeşil-kırmızılılar, ligi devam eden A takımın bulunduğu tesislere giriş çıkışı kısıtlayacak.

Karşıyaka'da corona virüse karşı sıkıyönetim! Tesise giriş çıkışlar..., System.String[]

Kulüp olarak altyapı aktivitelerini dünyaya kabus yaşatan pandemi nedeniyle askıya alan yeşil-kırmızılılar, ligi devam eden A takımın bulunduğu tesislere giriş çıkışı kısıtlayacak. Sporcular, teknik heyet, personel ve acil bir gereksinim dışında, dışarıdan tesislere giriş yapılmayacak.


İnsan sağlığının her şeyden önce geldiğinin altını çizen Karşıyaka Sportif Direktörü Atilla Güneş, "Sporcularımız ve çalışanlarımız dışında tesislere giriş çıkışları sıkı bir şekilde denetleyeceğiz. İnsanlığı tehdit eden virüse karşı her türlü önlemi almak ve temkinli olmak zorundayız. Herkesin bizi anlayışla karşılayacağından eminim" dedi.


Yeşil-kırmızılılar geçen hafta Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ni dezenfekte ettirmişti.


Karşıyakalı futbolcular ligde Elazığ Belediyespor deplasmanına maske takarak gitti.


Atilla Güneş, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:20 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İspanya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 558'e yükseldi
İspanya'da 3 profesyonel futbolcuda daha koronavirüs tespit edildi Koronavirüs testi pozitif çıkan Matuidi, hastalığın belirtilerini taşımadığını açıkladı Gümüşhanespor taraftarı, yasağa rağmen takımlarını dağ yamacından destekledi
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig maçlarını ertelemedi ancak virüs önlemlerini harfiyen uyguladı TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig maçlarını ertelemedi ancak virüs önlemlerini harfiyen uyguladı         
11:15
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı         
10:51
Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu         
10:43
Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı         
10:28
Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var         
10:10
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:54
Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak         
09:19
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi         
09:01
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı         
08:53
Dede ve torunun karantinadaki görüşmesi yüreklere dokundu! İşte koronavirüse rağmen güzel kalplerin varlığını gösteren 20 kare Dede ve torunun karantinadaki görüşmesi yüreklere dokundu! İşte koronavirüse rağmen güzel kalplerin varlığını gösteren 20 kare         
08:47
Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak         
08:16
NBA'in yıldız oyuncularından Kevin Durant'ın koronavirüs testi pozitif çıktı NBA'in yıldız oyuncularından Kevin Durant'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
00:53
Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor         
00:34
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi         
00:27
İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu         
23:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 21:33:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karşıyaka'da corona virüse karşı sıkıyönetim! Tesise giriş çıkışlar... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]