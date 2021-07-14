Karşıyaka'da Cüneyt Biçer tamam

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yeni sezon öncesi transfer yasağını kaldırıp iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Karşıyaka, teknik direktörlük görevi için Cüneyt Biçer'le prensip anlaşmasına vardı. Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlük görevi için Cüneyt Biçer ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Kulübümüz ve Cüneyt Biçer arasındaki resmi sözleşme önümüzdeki günlerde imzalanacaktır" ifadelerine yer verildi.

3'üncü Lig'de daha önce 2016-17 sezonunda Altay'ı Play-Off'tan 2'nci Lig'e çıkaran teknik direktör Cüneyt Biçer, 2019-20 sezonunda Turgutluspor'un başındayken yine aynı ligde Play-Off finalinde Karşıyaka'ya rakip olmuştu. Biçer'in çalıştırdığı Turgutluspor, normal süresi 1-1, uzatmaları 2-2 biten maçta yeşil-kırmızılı takımı seri penaltı atışlarıyla 7-5 yenerek bir üst lige yükselmişti. Cüneyt Biçer, bir dönem Azerbaycan'ın FC Bakü takımında da teknik direktörlük yaptı.

KALECİ NECATİ'DEN İNDİRİMTransfer yasağını kaldırmak için kulüpten alacaklı eski oyuncularıyla görüşmelerini sürdüren Karşıyaka yönetimi, eski kaleci Necati Yılmaz 'la da el sıkıştı. Dosya miktarında büyük oranda indirime giden Necati Yılmaz'ın Türkiye Futbol Federasyonu 'ndaki dosyası kapatıldı. Kulüpten futbolcuya teşekkür mesajı yayınlandı.HAKAN KUŞ GİDİCİ

Karşıyaka'da son yılların en skorer oyuncusu olan forvet Hakan Kuş'un yuvadan uçmaya hazırlandığı iddia edildi. Kulüple sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki futbolcunun İskenderun FK ile anlaşma aşamasına geldiği bildirildi.