Karşıyaka'da derneklere özel yerleşke geliyor - Son Dakika

Karşıyaka Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin yer tahsisi talepleri ve çalışma alanı ihtiyaçlarını karşılamak üzere "Dernekler Yerleşkesi" inşa ediyor. Bahçelievler Katlı Pazar Yeri'nin birinci katında oluşturulan tesiste; 50 adet dernek ofisi, 4 toplantı salonu, 1 çok amaçlı salon, derneklerin adres gösterebileceği 250'den fazla posta kutusu ve dolap, emzirme odası ile kafeterya yer alacak. Toplam 3 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ve yapım çalışmaları devam eden tesis, kısa süre içerisinde tamamlanacak.

STK'LAR İSTEDİ, BELEDİYE YAPTI

Yerleşke projesinin, ilçedeki derneklerin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçirildiğini aktaran Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Karşıyaka'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının belediyemizden bugüne kadar en fazla talepte bulundukları konu yer tahsisi oldu. Bu alandaki ihtiyaca cevap vermek üzere başlattığımız yapım çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Dernekler Yerleşkesi, sosyal kültürel fayda gösteren aktif derneklerin toplanma ve etkinlik düzenleme ihtiyaçlarını karşılayacak bir tesis olacak. Bu projeyle, toplum içindeki tüm gruplarla temas eden ve birebir iletişim kuran sivil toplum kuruluşlarının çalışma koşullarını iyileştirerek onları güçlendirmeyi ve kapasitelerini arttırmayı amaçlıyoruz. Belediyemiz birimleri ile iş birliği yapmaları konusunda kolaylaştırıcı olmayı da hedefliyoruz" diye konuştu.