Karşıyaka'da dev buluşma

Bu ay içinde yapılması beklenen olağan kongre öncesi transfer yasağıyla 3'üncü Lig'den kurtulamayan futbol şubesinin camia içinden oluşacak bir yapıyla şirketleştirilmesiyle ilgili görüşmelerin sürdüğü Karşıyaka'da camianın güçlü isimleri buluştu. Yeşil-kırmızılılarda kurulacak şirketin yönetimiyle ilgili Karşıyaka'nın etkili eski başkan ve yöneticileri Cenk Karace, Nazım Torbaoğlu, Gökhan Şensan, Azat Yeşil, Mustafa Taşova ve Volkan Sintaç bir araya geldi.

Görüşmede ana taslağı hazır olan şirketle ilgili detaylar konuşuldu. Kongrede futbol şubesini şirketleştirerek yönetmek için üyelerden onay isteyecek Kaf-Kaf'ta Cenk Karace ve Eski Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu, yarın şirkete katılmaya prensipte yeşil ışık yakan Başkan Turgay Büyükkarcı'yla da bir araya gelecek. Oluşumla ilgili resmi açıklama yapılması bekleniyor. Kaf-Kaf'ta 3.5 yıldır yapılamayan kongrenin 27-27 Haziran hafta sonu toplanması öngörülüyor.

- İzmir