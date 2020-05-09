Karşıyaka'da divandan yönetime destek

Koronavirüs pandemisi sürecinde hafta içinde TFF 3'üncü Lig'de yer alan futbol takımındaki maaş tartışmalarıyla gündeme gelip ardından iddiaları takım kaptanlarının ağzından yalanlayan Karşıyaka'da kulübün divan kurulu, yönetime sıkıntılı dönemde destek açıklaması yaptı. Divan, açıklamasında dünya çapında yaşanan sürece dikkat çekerek, "Tüm dünya ve Türkiye bilindiği gibi bulaşıcı bir virüs salgını içerisindedir. Bu salgın nedeniyle de dünya ve Türkiye ekonomileri sıkıntılar yaşamaktadır. Bu sıkıntılardan spor kulüplerinin etkilenmemesi mümkün değildir. Kulübümüz gibi bir çok branşta mücadele veren kulüpler de bu süreçte çok daha fazla sıkıntılar yaşayacaktır" dedi.

Açıklamada, "Ancak, bizim görebildiğimiz kadarı ile kulüp yönetimimiz ellerinden geldiğince ve fedakarca bu sıkıntıları göğüslemeye çalışmaktadır. Bu zor şartlarda görevlerini yürütmektedirler. Hepimize düşen görev bu zor ve sıkıntılı süreçte yönetimimizin yanında olmak ve kulübümüze maddi-manevi destek vermektir. Bizler, onların moralini yüksek tutalım ki onlar da hayat normale döndükten sonra şu ana kadar sportif ve idari anlamda elde ettikleri başarıları tekrarlayarak, bizlerin moralini hep yukarıda tutmaya devam etsinler. Bu günler her zamankinden daha fazla dayanışma, daha fazla omuz omuza ve yan yana olma zamanıdır. Divan kurulu olarak görevimiz; bu güne kadar olduğu gibi bu dönemde de yönetimimizin yanında olup, kulübümüzün birer askeri olarak kendilerine destek olmayı sürdürmektir" ifadeleri yer aldı.

ALSANCAK BİTİNCE İSTİKAMET BORNOVA

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, sosyal medyada katıldığı bir programda yapımı süren Alsancak Stadı bitince iç saha maçlarını Bornova Stadı'nda oynayacaklarını söyledi. Süper Lig'deki Göztepe kendi stadına taşınıp, şu an Bornava Stadı'nı kullanan TFF 1'inci Lig'deki Altay ve Altınordu , Alsancak Stadı'nın yeni sezonda açılmasını beklerken Büyükkarcı, "Bornava Belediye Başkanı Mustafa İduğ 'dan davet aldık. Alsancak Stadı bitince maçlarımızı Bornova'da oynayacağız" dedi.

İhalesi 2 kez iptal edilip 2014'ten beri bekleyen Karşıyaka Stadı'nda ise yeni ihale tarihi henüz belirlenmedi.