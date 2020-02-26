Karşıyaka'da divanla buluşma - Son Dakika
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Karşıyaka'da divanla buluşma

6 saat önce

Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, kulübün divan kurulu üyeleriyle bilgilendirme toplantısında bir araya geldi.

Karşıyaka'da divanla buluşma, System.String[]

Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, kulübün divan kurulu üyeleriyle bilgilendirme toplantısında bir araya geldi. Zübeyde Hanım Nikay Evi'nde bu sezon ilk kez yapılan yönetimle divan buluşmasında Büyükkarcı, üyelere kulübün sportif ve mali durumuyla ilgili bilgi verdi.

Başkan Büyükkarcı, yıllardır yapımı beklenen yeni stat ve Mavişehir'de belirlenen arazide yapılması planlanan altyapı tesislerindeki son durumla ilgili üyelere açıklamalar yaptı. Seçimli olağan kongresini mayıs ayında yapacak yeşil-kırmızılılarda 2 yıldır görevde olan Başkan Turgay Büyükkarcı, yeniden aday olup olmayacağıyla ilgili soruya açık kapı bıraktı.Karşıyaka, yenilenen tüzükle belirlenen yönetimlerin yıllık yüzde 3'lük borçlanma yetkisi ve kulüp üyelik şartlarıyla ilgili önümüzdeki aylarda tüzük tadil kongresi yapmayı planlıyor.


Zübeyde Hanım, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:59 Kaynak: DHA
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