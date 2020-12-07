Karşıyaka'da Doğukan gol orucunda - Son Dakika

Karşıyaka'da Doğukan gol orucunda

07.12.2020 13:28
Karşıyaka'da Doğukan gol orucunda, System.String[]

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta lider İçel İdmanyurdu'yla oynayacağı maça zirvede puanları eşitleme hedefiyle hazırlanan Karşıyaka'da takımın en etkili silahlarından Doğukan İnci, son haftalarda suskun kaldı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta lider İçel İdmanyurdu'yla oynayacağı maça zirvede puanları eşitleme hedefiyle hazırlanan Karşıyaka'da takımın en etkili silahlarından Doğukan İnci, son haftalarda suskun kaldı. Geçen sezon attığı 14 golle Play-Off finaline taşıdığı Kaf-Kaf'ın en skorer ismi olan 21 yaşındaki yıldız adayı bu sezona da 6 maçta 4 golle başladı. Karşıyaka, Doğukan'ın etkili olduğu ilk 6 haftayı 5 galibiyet, 1 beraberlikle liderlik koltuğunda geçti.

Genç futbolcu son 5 maçta ise gole hasret kaldı. Karşıyaka, Doğukan'ın skor üretemediği bu periyotta yalnız 1 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 3 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Karşıyaka'da Doğukan gibi ilk 6 maçta 6 kez ağları sarsan Hakan Kuş da son 5 maçlık periyotta 1 gol bulmasına rağmen attığı bu golle Arhavispor karşısında 1-0'lık galibiyeti getirdi. Doğukan'ın adı sezon başında uzun süre Beşiktaş'la anılmış ancak siyah-beyazlılar ardından transferden vazgeçmişti.


Karşıyaka'da Doğukan gol orucunda

Karşıyaka, Play Off, İçel, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'da Doğukan gol orucunda - Son Dakika Spor


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