Karşıyaka'da Doğukan'ın boşu yok - Son Dakika
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Karşıyaka'da Doğukan'ın boşu yok

6 saat önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 2 maçı 1 puanla geçmesine rağmen Play-Off hattındaki yerini koruyan Karşıyaka'da bu sezon takımın en skorer ismi olan Doğukan İnci, 6 haftadır golleriyle skor yükünü sırtlıyor.

Karşıyaka'da Doğukan'ın boşu yok, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 2 maçı 1 puanla geçmesine rağmen Play-Off hattındaki yerini koruyan Karşıyaka'da bu sezon takımın en skorer ismi olan Doğukan İnci, 6 haftadır golleriyle skor yükünü sırtlıyor. Kariyerinin en golcü sezonunu geçiren 21 yaşındaki futbolcu toplam 12 gole ulaştı. Sezonun ilk yarısında 6 gol atan Doğukan, son haftalarda gaza basıp 6 maçta 6 gol buldu.

Son 6 maçta yalnız golsüz sona eren Esenler Erokspor sınavında ağları sarsamayan genç yıldız adayı, bu periyotta 4 galibiyet alan takımın kazandığı 12 puana direkt katkı yaptı. Doğukan, profesyonel kariyerinin ilk sezonu olan 2017-18'in ikinci yarısında 2, geçen sezon da 6 gol atmıştı. Bu hafta Ağrı 1970 Spor'u ağırlaşacak Kaf-Kaf'ta eksik bulunmuyor.


Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:18 Kaynak: DHA
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