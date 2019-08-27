Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'da doğukan yetişmiyor
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Karşıyaka'da doğukan yetişmiyor

37 dakika önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezona cumartesi günü Büyükçekmece Tepecikspor deplasmanında başlayacak Karşıyaka'ya Doğukan İnci'den kötü haber geldi.

Karşıyaka'da doğukan yetişmiyor, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezona cumartesi günü Büyükçekmece Tepecikspor deplasmanında başlayacak Karşıyaka'ya Doğukan İnci'den kötü haber geldi. Kamp döneminde 2 kez kasığından sakatlık yaşayan genç futbolcu karşılaşmada forma giyemeyecek. Afyonkarahisar kampında Kastamonuspor'la oynanan hazırlık maçında kasığından sakatlanan kanat oyuncusunun geçen haftaki Nazilli Belediyespor sınavında sakatlığı nüksetti. Kasığında kısmi yırtık oluşan futbolcu henüz takımla antrenmanlara başlayamadı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Büyükçekmece, Karşıyaka, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:38 Kaynak: DHA
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