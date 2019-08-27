Karşıyaka'da doğukan yetişmiyor
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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezona cumartesi günü Büyükçekmece Tepecikspor deplasmanında başlayacak Karşıyaka'ya Doğukan İnci'den kötü haber geldi.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:38 Kaynak: DHA
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezona cumartesi günü Büyükçekmece Tepecikspor deplasmanında başlayacak Karşıyaka'ya Doğukan İnci'den kötü haber geldi. Kamp döneminde 2 kez kasığından sakatlık yaşayan genç futbolcu karşılaşmada forma giyemeyecek. Afyonkarahisar kampında Kastamonuspor'la oynanan hazırlık maçında kasığından sakatlanan kanat oyuncusunun geçen haftaki Nazilli Belediyespor sınavında sakatlığı nüksetti. Kasığında kısmi yırtık oluşan futbolcu henüz takımla antrenmanlara başlayamadı.
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