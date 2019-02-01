Karşıyaka'da Doğukan Yok
1 saat önce
TFF 3. Lig 2. Grup'ta pazar günü deplasmanda düşme hattındaki Kemerspor 2003'le karşılaşacak Karşıyaka'da teknik direktör Mesut Toros, forvet Doğukan İnci'yi riske etmeme kararı aldı.
TFF
3. Lig 2. Grup'ta pazar günü deplasmanda düşme hattındaki Kemerspor 2003'le karşılaşacak Karşıyaka
'da teknik direktör Mesut Toros
, forvet Doğukan İnci'yi riske etmeme kararı aldı. Geçen hafta Düzcespor deplasmanında forma giyemeyen genç santrforun hafta içinde takımla antrenmanlara çıktığını ancak arka adalesinde çekme hissettiğini dile getiren teknik patron Mesut Toros, "Doğukan'ı tamamen iyileşmeden riske etmek istemedik. Bu yüzden Antalya
'ya götürmedik" dedi.
Doğukan'ın daha önce İzmir
'de oynanan Pazarspor
maçında 20. dakikada sakatlığının nüksetmesi nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldığını hatırlatan Mesut Toros, "Bu hafta da aynı durumu yaşamamak için önlem aldık. Forma giyecek oyuncularıma güveniyorum" diye konuştu. Deneyimli teknik adam rakibin ara transferde takviyeler yaptığını ancak hedeflerinin sahadan 3 puanla ayrılmak olduğunu söyledi. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:29 Kaynak: DHA
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