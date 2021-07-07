Karşıyaka'da drone eğitimi tamamlandı - Son Dakika

SERTİFİKALARINI ALDILAR

Toplam 16 saat teorik eğitim ve yarım saatlik uçuş eğitiminin ardından sertifika almaya hak kazanan 25 öğrenci ehliyetlerine kavuştu. Eğitim, ilçedeki 12-18 yaş aralığında dezavantajlı bölgelerde yaşayan ve maddi imkanları kısıtlı gençlere ücretsiz olarak verildi. Eğitim sonrası gençler, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) onaylı IHA – 0 Ticari Pilot Sertifikası, IHA – 0 Ticari Pilot Ehliyeti, IHA Bakım Onarım Eğitim Sertifikası ve Radyo/Telsiz Haberleşme Sertifikası sahibi oldu.

YERELDE KALKINMA

Konu ile ilgili açıklama yapan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay şu ifadeleri kullandı: ''Genç işsizliğin önemli bir problem olduğu ülkemizde, ilçedeki genç nüfusun rekabet gücünü artıracak bu tür eğitimlere yerelde kalkınma faaliyetleri kapsamında ağırlık vereceğiz'' dedi.