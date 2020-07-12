Karşıyaka'da Duric için süre doluyor - Son Dakika

Karşıyaka'da Duric için süre doluyor

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Antalya'da 20 Temmuz'da başlayacak Play-Off'a 2. Lig parolasıyla hazırlanan Karşıyaka'da eski yabancı futbolculardan Igor Duric'in 170 bin Euro (1.3 milyon TL) alacağını ödemek için süre yarın dolacak.

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TFF 3. Lig 2. Grup'ta Antalya'da 20 Temmuz'da başlayacak Play-Off'a 2. Lig parolasıyla hazırlanan Karşıyaka'da eski yabancı futbolculardan Igor Duric'in 170 bin Euro (1.3 milyon TL) alacağını ödemek için süre yarın dolacak. Geçen ay taraftar ve camianın Duric dosyasında desteğini almak için başlatılan kampanyadan yaklaşık 320 bin TL toplanabildi. Bu paranın 250 bin TL'lik kısmı da Başkan Turgay Büyükkarcı ve yönetici Yusuf Güven'den geldi. Halen 1 milyon TL bulması gereken Karşıyaka, yıllardır baş ağrıtan FIFA'daki eski yabancı alacaklarının sonuncusunu kapatamazsa 6 puanı silinecek.

Duric dosyasını kapatmak için son tarih yarın olmasına rağmen Kaf-Kaf ancak Sırp stoperin avukatlarının FIFA'ya yaptırım talebinde bulunmasıyla ceza alacak. Duric'e borç ödenemez, avukatları da başvuru yaparsa FIFA ilk toplantısında yeşil-kırmızılıların 6 puanı silecek. Karşıyaka, yeni sezona eksi 6 puanla başlayacak. Duric, 2015-16 sezonunun ilk yarısında kulüpte forma giymişti. Karşıyaka, daha önce Okan Şahingöz'ün bonservisi, Kahe, Banahene, Makukula, Ofoedu, Shukuruv, Kovalchuk, Juninho, Fall ve Kvesic'in alacak dosyalarını taraftarların kampanyası, Mesut Sancak ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ve yönetimin çabalarıyla kapatıp puan silme ve küme düşürme tehlikelerini son anda önlemişti.

GÖZLER TARİHLERDE

Karşıyaka 20-28 Temmuz'da Antalya'da oynanacağı açıklanan Play-Off maçlarının tarihinin netleşmesini bekliyor. Tarih ve statlar net olmadığı için henüz otel rezervasyonu yaptırmayan Kaf-Kaf, yaz sezonunda turizm bölgesindeki konaklama tesisi fiyatlarının çok yüksek olmasından da dertli. Yeşil-kırmızılı ekip Derince Belediyespor'la oynayacağı yarı final maçının tarihinden 3 gün önce Antalya'ya giderek pusuya yatmayı planlıyor. Futbol Federasyonu'nun 2. Lig ve 3. Lig'deki Play-Off'ta maçları tribünü olan otel sahalarında oynatmak için Antalya'ya ekip gönderdiği öğrenildi.


Karşıyaka, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 12:43 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'da Duric için süre doluyor - Son Dakika Spor
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