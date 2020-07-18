Karşıyaka'da Duric kabusu bitecek

TFF 3'üncü Lig'de Play-Off maçlarına konsantre olurken yeni sezon öncesi eski yabancı futbolcusu Igor Duric'e olan 170 bin Euro borcunu ödemezse FIFA tarafından 6 puanı silinecek Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, olumlu gelişmeler kaydettiklerini açıkladı. Duric'in avukatının futbolcunun alacağı konusunda kulübe verdiği ek süre de dün dolarken Kaf-Kaf hafta başında bir miktar ödeme yapıp kabusa son vermeyi hedefliyor.

Yazılı açıklama yapan Başkan Büyükkarcı, taraftarın içinin rahat olmasını belirterek, "2015-2016 sezonunda sözleşmeli futbolcumuz olan Igor Duric'e ödemekle yükümlü olduğumuz FIFA nezdindeki kalan son dosyamızda oyuncunun hukuki temsilcileriyle yaptığımız görüşmeler sonucunda olumlu gelişmeler kaydetmiş bulunmaktayız. Söz konusu alacağın son durumu hakkındaki detaylı bilgilendirme önümüzdeki pazartesi günü genel sekreterimiz Mehmet Yaya tarafından yapılacaktır. Yönetimimiz, göreve geldiği günden bu yana yaklaşık 6.6 milyon TL'lik bir kaynak yaratarak 7 FIFA dosyasının kapatılmasını sağlamış, 36 puan silme cezası ve küme düşme tehlikesini bertaraf etmiş, taraftarımızın yüzünü bir an olsun yere eğdirmemiştir. Kimsenin şüphesi olmasın ki bundan sonra da eğdirmeyecektir. Bundan önceki dosyalarda olduğu gibi Duric dosyasında da elini taşın altına koyarak destek veren taraftarımıza teşekkürü borç biliriz. Artık en önemli ve tek odaklanmamız gereken nokta takımımızın oynayacağı Play-Off karşılaşmalarıdır. Camia olarak tek hedefimiz o kupayı Karşıyaka'ya getirmektir" ifadelerini kullandı.