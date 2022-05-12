Karşıyaka'da engelliler unutulmadı - Son Dakika

Karşıyaka'da engelliler unutulmadı

Karşıyaka\'da engelliler unutulmadı
Son Güncelleme: 12.05.2022 08:03

Karşıyaka'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle toplumsal farkındalık yaratacak etkinlikler düzenlendi.

Karşıyaka Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'nın önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan etkinlik çeşitli engelli derneklerinin yürüyüşü ile devam etti.

Müzik Öğretmeni Elvan Gökalp ve öğrencilerin işaret dili ile de İstiklal Marşı'nı okuması dikkat çekti.

Haftanın başlaması nedeniyle düzenlenen törene Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu, İlçe İlçe Emniyet Müdürü Ercan Kaçanoğlu, Jandarma Komutanı Ahmet Karaman, Kurum ve STK yöneticileri, AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Keseli, Kızılay Karşıyaka Şube Başkanı Kamil Karadeniz, muhtarlar, okul müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda Karşıyakalı katıldı.

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nezahat Özaltun'un konuşmasından sonra törene katılanlar birlikte yürüdü.

Karşıyaka Belediyesi Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi kurslarına katılan öğrenciler, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme Vakfı İzmir Şubesi, Karşıyaka Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Karşıyaka Halk Eğitimi Merkezi 27 Yaş ve Üzeri Zihinsel Engelliler Kurs Merkezi, Karşıyaka'da bulunan okullardan öğrenciler ve Karşıyakalıların katılımıyla Karşıyaka Çarşı'da farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

"Büyük Engel Sevgisizliktir", "Hayat Sevgi İle Paylaşılınca Güzel", "Engelime Acıma Onuruma Dokunma", "Sadaka Değil Saygı Sevgi İş Sunalım", "İnsanca Yaşamama Ve Gelişmeme Fırsat Verin" gibi dövizleri taşıyan öğrencilerin yürüyüşüne Karşıyakalılar büyük ilgi gösterdi.

Hafta boyunca konferanslar, balon uçurtmalar ve çeşitli gösteriler gerçekleştirilecek.

Kaynak: Bültenler

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Son Dakika Güncel Karşıyaka'da engelliler unutulmadı - Son Dakika


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