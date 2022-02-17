Karşıyaka\'da Eşitlik Eylem Planı için ortak akıl buluşması

Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde, Av. Özlem Durmaz'ın moderatörlüğünde düzenlenen toplantıda; toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesi veren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve konuyla ilgili çalışmalar yürüten akademisyenler bir araya geldi. Katılımcılar, daha önce belediye müdürlüklerinin görüş alışverişinde bulunarak hazırlamış olduğu taslağı inceleyerek, öneri ve katkılarda bulundular.

"BİRLİKTE OLUŞTURACAĞIZ"

Eşi Öznur Tugay ile birlikte toplantıya katılan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, konuşmasında şunları kaydetti: "Çok değerli bulduğum bu toplantıya katıldığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Belediye başkanı olduktan sonra toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda aktif çalışmalar yapmamız gerektiğini düşündüm. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'müz kuruldu ve 27 Aralık 2019'da da Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitlik Şartı'nı imzaladık. O noktadan sonra bir eylem planı hazırlama arayışımız başladı. Bu toplantı, pek çok ayağı olan çalışmanın önemli ayaklarından birisi olma özelliği taşıyor. Sizlerin katkılarıyla beraber eylem planı oluşturmak için adımlar atacağız. Atatürk'ün söylediği bir söz var: 'İnsanoğlu kadın ve erkekten oluşmuş bir toplumdur; yarısını zincirle bağlarsanız diğer yarısı göğe yükselemez. Çünkü onlar birbirine bağlıdır' der. Çok doğru bir sözdür; kadınlarımız sosyal yaşama, aktif iş yaşamına katılmazlarsa o toplumun yarısını kendi elimizle pasifize etmiş oluruz."

"MÜCADELEYE DEVAM"

Karşıyaka'nın Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde birinci olduğunu hatırlatan ve bu alanda verilen mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Tugay, "Hazırlamaya çalıştığımız Yerel Eşitlik Eylem Planı çok önemlidir. Sonuçlara baktığınızda bizim sadakatle çalışmalarımızı gerçekleştirdiğimizi göreceksiniz. İdari yapımıza baktığınızda 5 başkan yardımcımızın 4'ü, müdürlerimizin de 3'te 2'si kadın. Size söz veriyorum: Eğer bir sonraki dönem belediye başkanı olursam meclis üyelerinin yarısının kadın olmasını şart koşacağım. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde Karşıyaka, Türkiye'de birinci sırada çıktı. Bunlar bizim bir adım önde olduğumuz özelliklerimizden biri olmakla birlikte, bize bir sorumluluk da yüklüyor. Daha fazla çalışma yapmalıyız, sesi en çok çıkan kurum olmalı ve bu konuda bütün Türkiye'ye örnek olmalıyız. Bu mücadeleye devam etmekte kararlıyız" dedi.