Karşıyaka'da Evans Oynamadan All-Star'a

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın yeni transferi Chis Evans, takımında forma bile giymeden All-Star'da boy gösterecek.





Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın yeni transferi Chis Evans, takımında forma bile giymeden All-Star'da boy gösterecek.



Basketbol Federasyonu, Karşıyaka'nın geçen hafta Euroleague'de yer alan Gran Canaria'dan transfer ettiği Evans'ı pazar günü İstanbul'da düzenlenecek All-Star organizasyonunda smaç yarışmasına davet etti. Hafta sonu İzmir'e gelip pazartesi günü sağlık kontrolünden geçerek takıma katılan uzun forvet, kendisine iletilen teklifi kabul etti. Evans, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki All-Star'da smaç şampiyonluğu için yarışacak.



- İzmir

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