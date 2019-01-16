Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'da Evans Oynamadan All-Star'a

Karşıyaka'da Evans Oynamadan All-Star'a

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın yeni transferi Chis Evans, takımında forma bile giymeden All-Star'da boy gösterecek.

Karşıyaka'da Evans Oynamadan All-Star'a, System.String[]


Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın yeni transferi Chis Evans, takımında forma bile giymeden All-Star'da boy gösterecek. 

Basketbol Federasyonu, Karşıyaka'nın geçen hafta Euroleague'de yer alan Gran Canaria'dan transfer ettiği Evans'ı pazar günü İstanbul'da düzenlenecek All-Star organizasyonunda smaç yarışmasına davet etti. Hafta sonu İzmir'e gelip pazartesi günü sağlık kontrolünden geçerek takıma katılan uzun forvet, kendisine iletilen teklifi kabul etti. Evans, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki All-Star'da smaç şampiyonluğu için yarışacak.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:16 Kaynak: DHA

Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Star, Spor
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