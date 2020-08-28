Karşıyaka'da Fatih de tamam

TFF 3. Lig'de iç transferde daha önce 7 futbolcuyla sözleşme yenileyen Karşıyaka, uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Fatih Öztekin'i de ikna etti. Sözleşmesi biten 25 yaşındaki oyuncu 2 yıllığına nikah tazeledi. Kaf-Kaf'ta Fatih'in de imza atmasıyla iç transferde kontrat yenilemeyen yalnız Anıl kaldı. Stoper ve ön libero olarak forma giyebilen Fatih, geçen sezon tamamı ilk 11'de 25 maçta görev yapmıştı. Takımla antrenmanlara başlayacak altyapı patentli futbolcu 2014-15 sezonundan bu yana A takımda yer alıyor.