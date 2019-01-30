Karşıyaka'da Forma Savaşı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta pazar günü deplasmanda Kemerspor 2003'le karşılaşacak Karşıyaka'da forma savaşı yaşanıyor.





TFF 3. Lig 2. Grup'ta pazar günü deplasmanda Kemerspor 2003'le karşılaşacak Karşıyaka'da forma savaşı yaşanıyor. Düzcespor maçında cezalı olmaları nedeniyle forma giyemeyen ön libero Arif ve Fatih takıma dönerken, yine aynı karşılaşmada sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan forvet Doğukan da iyileşerek antrenmanlara başladı. Bu 3 futbolcunun yokluğunda ilk 11'de görev alan Battal, Görkem ve Özgür'ün başarılı bir performans sergilemesi teknik direktör Mesut Toros'u oyuncu tercihi konusunda tatlı bir sıkıntıya soktu. Forma rekabetinin sevindirici olduğunu kaydeden teknik patron Toros, "Formayı adaletli dağıtacağız" dedi. - İzmir

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