Karşıyaka'da futbol AŞ'nin temelleri atılıyor

MİSLİ.com 3'üncü Lig'deki 4'üncü sezonunu geçirmeye hazırlanıp 5 yıldır transfer yasağını kaldıramayan Karşıyaka'da camianın ileri gelen isimlerinin futbol şubesini şirketleştirme projesinde somut adımlar atılıyor. Karşıyaka 1912 Yatırımlar ve Sportif Hizmetler başlığı altında anonim şirketi kuracak yeşil-kırmızılı camiada 1912 Karşıyaka Derneği aracılığıyla hazırlanan bildiriye imza atan isim sayısı 160'ı geçti. Eski başkanlardan Cenk Karace, kulübün güçlü eski yöneticileri Nazım Torbaoğlu, Gökhan Şensan, Volkan Sintaç, Eski Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu, 1912 Karşıyaka Derneği Başkanı Cem Karagözlü gibi isimlerin öncü olduğu projeye birçok eski başkan ve yöneticinin yanı sıra Başkan Turgay Büyükkarcı da katıldı.

Eski başkan ve yöneticilerden Cihan Türsen, Cihan Büyükoral, İbrahim Koç, Temizocak, Sakıpağa ve Yelkenbiçer aileleri, Deniz Barçın, Azat Yeşil, Mehmet Ali Kasalı, Kaan Akacun, Mehmet Peköz, Mustafa Taşova, Osman Dal, Sait Gürsoy, Yusuf Güven gibi birçok isim, şirket projesinde yer alıyor. İzmir'in en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri haline gelmesi planlanan projeye Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Mustafa Karabağlı, İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Hasan Küçükkurt, Ege Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer de destek veriyor. Şirket sözleşmesi ve tüzüğü dünya kulüplerinden örnekler incelenerek hazırlanıyor.

KONGRE ÖNCESİ ŞİRKET KURULACAK

Karşıyaka'nın haziran ayında yapılması planlanan olağan kongresi öncesi kurulacak şirketin kongresi düzenlenecek. Camia üyeleri, futbol şubesinin şirketleşmesi konusunda kongrede delegelerden onay isteyecek. Şirket yönetimi ve alt kurullarının tamamı Karşıyaka camiasından oluşacak. İlk etapta tanesi bin TL'den 150 bin hissenin piyasaya arz edilerek şirket sermayesinin oluşturulması hedefleniyor. İlk arz edilen 50 bin hissenin sahiplerinin altın hisseye sahip olması planlanıyor. Taslağa göre en az 25 bin TL değerinde 25 adet hisse alanlar altın hisseye sahip olup şirket yönetimini seçme ve seçilme hakkını elde edecek.