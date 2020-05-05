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Karşıyaka'da futbolcuların maaş çığlığı
7 saat önce
Koronavirüs salgını yüzünden 19 Mart'ta durdurulan TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta antrenmanlara gruplar halinde yeniden başlayıp sezonun kalanıyla ilgili verilecek kararı bekleyen play-off hattındaki Karşıyaka'da uzun süredir maaş alamayan futbolcular mağduriyetlerini başkan Turgay...
Koronavirüs salgını yüzünden 19 Mart'ta durdurulan TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta antrenmanlara gruplar halinde yeniden başlayıp sezonun kalanıyla ilgili verilecek kararı bekleyen play-off hattındaki Karşıyaka'da uzun süredir maaş alamayan futbolcular mağduriyetlerini başkan Turgay Büyükkarcı'ya iletti. Kaf-Kaf'ta bazı futbolcuların sezon başından bu yana toplam 5 aylık maaş alacağının biriktiği öğrenilirken oyuncular sıkıntılarını önce takım kaptanı Mustafa Aşan'la paylaştı. Mustafa Aşan'ın durumu Başkan Büyükkarcı'ya aktarmasının ardından oyuncular tek tek de Büyükkarcı'ya mesaj attı.
Yaşadıkları mali sıkıntıları başkan Büyükkarcı'ya ileten futbolcular, ekonomik olarak çok zor durumda olduklarını, maaşların ödenmesini talep etti. Salgın sürecinde 1.5 aydır tüm liglerde mali daralma yaşanıp ödemeler aksarken başkan Büyükkarcı, oyuncuların çığlığı üzerine bugün takıma birer maaş ödemesi yaparak moral aşılamaya çalıştı. Karşıyaka'da Büyükkarcı diğer kulüpler gibi bu sezon lig devam ederse yalnız play-off'un oynanmasını veya 2'nci Lig'de yeni bir grup oluşturulup kriterleri yerine getiren kulüplerin direkt oraya alınmasını talep etmiş, 3'üncü Lig'de maksimum takım bütçelerinin 3 milyon TL olmasını istemişti.
Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 01:41 Kaynak: DHA
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