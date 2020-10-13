Karşıyaka'da gençler gözde - Son Dakika

Karşıyaka'da gençler gözde

13.10.2020 11:42
Karşıyaka'da gençler gözde, System.String[]

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezona 4 maçta 10 puanla müthiş başlayan zirve ortağı Karşıyaka'da İlyas ve Burak, bu yıl gösterdikleri performansla alkış aldı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezona 4 maçta 10 puanla müthiş başlayan zirve ortağı Karşıyaka'da İlyas ve Burak, bu yıl gösterdikleri performansla alkış aldı. Transfer yasaklısı yeşil-kırmızılılarda altyapıdan 2018 yılında profesyonel olup o sezon 2'nci Lig'de 2, 2018-19'da 3'üncü Lig'de 4'ü ilk 11'de 14 maçta görev yapan 21 yaşındaki İlyas'ın geçen yıl ekim ayında çapraz bağları koptu. Kariyerinin baharında ağır bir ameliyat olup sezonun kalanında forma giyemeyen sağ bek, 1.5 yıl sonra sahalara muhteşem döndü.

Sözleşmelerini geç yenileyen Anıl, Mustafa Değirmenci ve Fatih'in hazır olmadığı dönemde bulduğu fırsatı iyi değerlendiren futbolcu, bu sezon oynanan 4 maçın tamamında ilk 11'de forma giydi. Burak, yine 2018'de profesyonel olup o sezon 1, 2018-19'da 8 maçta oynadı. Geçen sezon ilk yarıda yalnız 1 maçta şans bulabilen 21 yaşındaki futbolcu, devre arasında kiralık gönderildiği 68 Aksaray Belediye'de Play-Off finali oynadı. Bu sezon yuvaya dönüp ilk 3 haftada sonradan oyuna dahil olan sol bek, Onur'un sakatlanmasıyla geçen hafta 11'de kusursuz görev yaptı.


Karşıyaka'da gençler gözde
Karşıyaka'da gençler gözde
Karşıyaka'da gençler gözde
Karşıyaka'da gençler gözde

Karşıyaka, Transfer, Futbolcu, Ekim, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'da gençler gözde - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Eski HDP'li Aysel Tuğluk ve Sebahat Tuncel hakkında tutuklama kararı Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman'ın kulüpten ihracını isteyecek Isparta'da genç kız sevgilisi ve 3 erkeğin olduğu evde ölü bulundu Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu Yanlarında bayılan arkadaşlarına aldırmadan nargile içen çocukların görüntüleri tüyler ürpertti Adana'da düğünde 111 bin 300 TL maske ve mesafe cezası Termal sularda 'amip' tehlikesi: 40 derecenin üzerindeki sularda rastlanıyor Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor
Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına altın fiyatları üzerinden yanıt verdi Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına altın fiyatları üzerinden yanıt verdi         
11:23
İkinci bir Kadir Şeker vakası yaşanabilirdi: Darbedilen Ukraynalı kadını kurtarmak isterken bıçaklandı İkinci bir Kadir Şeker vakası yaşanabilirdi: Darbedilen Ukraynalı kadını kurtarmak isterken bıçaklandı         
10:50
Yolun ortasında sızan alkollü adam için esnaftan sandalyeli önlem Yolun ortasında sızan alkollü adam için esnaftan sandalyeli önlem         
10:43
Bendtner'den akılalmaz itiraflar! Eski arkadaşlarının skandallarını tek tek ifşaladı Bendtner'den akılalmaz itiraflar! Eski arkadaşlarının skandallarını tek tek ifşaladı         
10:30
Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak         
10:15
Adana'da sahte para kullanırken kılık değiştiren şüpheli, cinsel uyarıcı hap alırken yakayı ele verdi Adana'da sahte para kullanırken kılık değiştiren şüpheli, cinsel uyarıcı hap alırken yakayı ele verdi         
10:05
Selahattin Aydoğdu ile olan davasında Terim'den çarpıcı ifade: Damatlarım değil, ben tokatladım Selahattin Aydoğdu ile olan davasında Terim'den çarpıcı ifade: Damatlarım değil, ben tokatladım         
09:38
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! "İyi ki doğdun" notuyla sevgilisini paylaştı         
08:52
Artvin Havalimanı'nın yüzde 80'i tamamlandı Artvin Havalimanı'nın yüzde 80'i tamamlandı         
08:47
Öve öve litresini 100 liraya kadar çıkardıkları eşek sütünde ölüm riski var Öve öve litresini 100 liraya kadar çıkardıkları eşek sütünde ölüm riski var         
08:27
ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı         
00:50
Bölgeyi kalkındıracak yeni keşif! Erzurum'da ikinci altın rezervi bulundu Bölgeyi kalkındıracak yeni keşif! Erzurum'da ikinci altın rezervi bulundu         
23:50
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var         
18:06
Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı         
16:07
İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti         
15:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 11:51:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Karşıyaka'da gençler gözde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei