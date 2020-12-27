Karşıyaka'da gergin bekleyiş - Son Dakika

Karşıyaka'da gergin bekleyiş

27.12.2020 12:27
Karşıyaka'da gergin bekleyiş, System.String[]

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk devrenin bitimine 2 maç kala zirvenin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıp liderlik yarışı veren Karşıyaka'da, 8 futbolcunun koronavirüse yakalanması camiayı endişelendirdi.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk devrenin bitimine 2 maç kala zirvenin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıp liderlik yarışı veren Karşıyaka'da, 8 futbolcunun koronavirüse yakalanması camiayı endişelendirdi. Liglerde birçok kulübün boğuştuğu koronavirüs salgınında daha önce Karşıyaka'nın basketbol ve voleybol takımlarında toplu vakalar görülüp maçları ertelenirken, futbolda takım tam zirve yarışında tekrar form tutmuşken ilk kez bu kadar çok oyuncunun testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan isimler izolasyon altına alınarak tedavileri sürerken, yeşil-kırmızılılar gergin bir şekilde yarın belli olacak yeni PCR testlerinin sonuçlarını bekliyor.

Grupta 24 Aralık Perşembe günü oynadığı Altındağspor maçında PCR testleri pozitif sonuçlanan 3 futbolcusundan yararlanamayan Kaf-Kaf, 30 Aralık Çarşamba günü Osmaniyespor deplasmanında vaka sayısı artmazsa en az 5 oyuncudan daha yoksun olacak. Takımdaki vakalar artıp lig kadrosundaki negatif faal profesyonel futbolcu sayısı 14'ün altına düşerse Futbol Federasyonu'nun koronavirüs salgınında belirlediği talimatlar gereği devre arasına kadar kalan Osmaniyespor ve 6 Ocak'taki Erbaaspor maçlarının ertelenme ihtimali bulunuyor. Federasyon, ligin ikinci yarısında ise virüs salgını nedeniyle sahaya en az 9 kişiyle çıkamayan takımlara hükmen mağlubiyet verecek.


basketbol, Karşıyaka, voleybol, Maç, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'da gergin bekleyiş - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü, gidecek yeri olmayan vatandaşa ceza kesen polis adına özür diledi TOGG, yerli otomobilde 1 yıl boyunca yaptıkları çalışmaları paylaştı 3 ay önce yankesicilikten tutuklanan 70 yaşındaki kadın yine hırsızlık yaptı CHP'li Muğla Milletvekilinin Pınar Gültekin'in babasını davadan vazgeçirmek için aradığı iddia edildi Ünlü manken, evinde baktığı transseksüel arkadaşı tarafından ihanete uğradı! Hayvanlarını bile çalmış Fenomen '1 Milyon Mehmet', Demet Akalın ve Alişan'ın programında stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozları takipçilerini mest etti İlber Ortaylı'nın Cansu Canan Özgen'e yönelik "Maşallah şuna bak" sözleri sosyal medyada alay konusu oldu
Prof. Dr. Şükrü Ersoy Elazığ'daki depremin yurt dışı kaynaklarında 6,4 olduğunu söyledi: Arasında 30 kattan fazla fark var Prof. Dr. Şükrü Ersoy Elazığ'daki depremin yurt dışı kaynaklarında 6,4 olduğunu söyledi: Arasında 30 kattan fazla fark var         
12:38
Elazığ'daki 5,3 büyüklüğündeki deprem esnasında bir kişi pencereden aşağı atladı Elazığ'daki 5,3 büyüklüğündeki deprem esnasında bir kişi pencereden aşağı atladı         
11:42
Prof. Dr. Pampal'dan Elazığ depremiyle ilgili açıklama: Artık alarm zilleri çalıyor, büyük deprem olma ihtimali arttı Prof. Dr. Pampal'dan Elazığ depremiyle ilgili açıklama: Artık alarm zilleri çalıyor, büyük deprem olma ihtimali arttı         
10:46
Son Dakika! Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Son Dakika! Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi         
09:47
Sanal alışveriş merkezleri geliyor: İlk etapta 6 bin kişiye istihdam sağlayacak Sanal alışveriş merkezleri geliyor: İlk etapta 6 bin kişiye istihdam sağlayacak         
09:37
Mezarlığın kapısının çalındığını gören mahalleli isyan etti: Hırsızlık yapmaya değer miydi? Mezarlığın kapısının çalındığını gören mahalleli isyan etti: Hırsızlık yapmaya değer miydi?         
09:13
Yıllar önce işlenen cinayetin şüphelisi, kısıtlamada yakayı ele verdi Yıllar önce işlenen cinayetin şüphelisi, kısıtlamada yakayı ele verdi         
23:16
Arkadaşını öldüren 'Süpermen' kıyafetli zanlı, olayı örtbas etmek için iki kişiyi daha katletti Arkadaşını öldüren 'Süpermen' kıyafetli zanlı, olayı örtbas etmek için iki kişiyi daha katletti         
21:54
Selda Bağcan'ın Selda Bağcan'ın "Açık giyinmeyi sevmiyorum" sözlerine oyuncu Şebnem Bozoklu'dan tepki         
19:34
Şanlıurfa'da 5 kişinin öldüğü kavga ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı Şanlıurfa'da 5 kişinin öldüğü kavga ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı         
16:49
İşinden evine giden kadın bisikletli saldırgan tarafından başından vuruldu! Korkunç anlar kamerada İşinden evine giden kadın bisikletli saldırgan tarafından başından vuruldu! Korkunç anlar kamerada         
16:28
Genç kadın, Genç kadın, "Kıyafetin uygunsuz" denilerek gittiği restorandan kovuldu         
16:08
Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti         
15:42
Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ifşa eden dernek başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ifşa eden dernek başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor         
13:25
Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler         
13:03
Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı         
09:39
İğrenç istismar, küçük kızın mektubuyla ortaya çıktı! İğrenç istismar, küçük kızın mektubuyla ortaya çıktı! "Ölmek istiyorum" demiş         
08:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2020 12:45:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Karşıyaka'da gergin bekleyiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei