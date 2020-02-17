Karşıyaka'da Gökhan Şensan aday değil - Son Dakika
Son Dakika Spor Karşıyaka'da Gökhan Şensan aday değil - Son Dakika Spor

Karşıyaka'da Gökhan Şensan aday değil

6 saat önce

KARŞIYAKA'da geçen sezon sonrası görevinden istifa eden eski 2'nci Başkan Gökhan Şensan, kulübün mayıs ayında yapılacak olağan genel kurulunda başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

Karşıyaka'da Gökhan Şensan aday değil, System.String[]

KARŞIYAKA'da geçen sezon sonrası görevinden istifa eden eski 2'nci Başkan Gökhan Şensan, kulübün mayıs ayında yapılacak olağan genel kurulunda başkanlığa aday olmayacağını açıkladı. Camiada uzun süredir kongrede aday olacağı iddia edilen Şensan, ismi üzerinden yapılan spekülasyonlara son vermek adına açıklama yapma gereği duyduğunu belirtti. Sosyal medya hesabından yazılı açıklama yayınlayan Şensan, "Son günlerde yaşanan gelişmeler neticesinde camiamızı aydınlatmak amacı ile bu açıklamayı yapmayı gerekli gördüm. 2018'in ocak ayından 2019'un haziran ayına kadar Sn. Turgay Büyükkarcı yönetiminde 2'nci başkan olarak görev yaptıktan sonra Mayıs 2019'da yapılan mali genel kurul sonrası yaşanan görüş ayrılığı neticesinde görevimden ayrıldım" dedi.

"Bilindiği üzere önümüzdeki mayıs ayında kulübümüzün olağan genel kurulu yapılacaktır" diyen Şensan açıklamasında, "Bu genel kurulda başkanlığa bugün itibarıyla aday olmadığımın ve hiç kimse ile liste hazırlığı içerisinde olmadığımın bilinmesini istiyorum. Bugünden itibaren, alınan saha sonuçları sonrası ve yapılan ekonomik icraatler neticesinde hedef saptırarak şahsım üzerinden yapılan spekülasyonların bir son bulacağını ümit ediyorum. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kulübümüzün tüm branşlarını maddi, manevi desteklemeye devam edeceğimden kimsenin kuşkusu olmasın. Mayıs ayında yapılacak genel kurulda camiamızın tek bir liste etrafında birleşmesini, tüzüğümüzün gerektirdiği şartlara sahip bir yönetimin göreve gelmesini diliyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. Şensan'ın istifasının ardından 7 isim daha Büyükkarcı yönetiminden ayrılmıştı.

DİVAN TOPLANIYOR

KARŞIYAKA'nın divan kurulu bu sezon ilk kez toplanacak. Karşıyaka Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde 25 Şubat Salı günü saat 17.00'de başlayacak toplantıda Başkan Turgay Büyükkarcı, divan üyelerini kulübün idari ve mali durumuyla ilgili bilgilendirecek. Denetleme kurulunun raporunun okunacağı toplantıda yönetim tesisleşme çalışmalarını divana anlatacak. Kulüp üyeliği sisteminin düzenlenmesiyle ilgili öneri ve görüşler de alınacak.


Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:32 Kaynak: DHA
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