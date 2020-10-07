Karşıyaka'da golcüler çalışıyor - Son Dakika

Karşıyaka'da golcüler çalışıyor

07.10.2020 13:58
Karşıyaka'da golcüler çalışıyor, System.String[]

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk 3 haftada 7 puan toplayıp son 8 yılın en iyi sezon başlangıcını yapan Karşıyaka'da golcüler de lige iyi bir giriş yaptı.

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk 3 haftada 7 puan toplayıp son 8 yılın en iyi sezon başlangıcını yapan Karşıyaka'da golcüler de lige iyi bir giriş yaptı.

İlk 3 maçta 5 gol bulan Kaf-Kaf'ın golcüleri Doğukan ve Hakan Kuş, 4 gole imza attı. Takıma geçen sezon 14 gollük katkı sağlayan Doğukan, geçen sezon Play-Off'taki gol serisine ligin ilk haftasında da devam etti. İlk hafta Isparta 32 Spor deplasmanında 90'ıncı dakikada attığı golle takımına 2-1'lik galibiyeti getiren 22 yaşındaki futbolcu, geçen hafta Gölcükspor deplasmanında penaltıdan skoru 1-1'e getiren isim oldu. Bu sezon ikinci haftada Esenler Erokspor önünde 7 maçlık gol hasretine son verirken takımına 1-1'le beraberliği getiren Hakan, 2-1 kazanılan Gölcükspor maçında da galibiyet golünü kaydetti. Karşıyaka'da geçen haftalarda takıma dönen Görkem'in de lisansı çıkarken futbolu bırakma kararı alan Özgür, TFF listesinde yer almadı.

TARAFTAR HEYECANLI

Futbol Federasyonu'nun, Sağlık Bakanlığı'nın olumlu görüş vermesi durumunda 17 Ekim'den itibaren statlara yüzde 10 kapasiteyle seyirci alma kararı Karşıyaka taraftarlarını heyecanlandırdı. İç saha maçlarını halen 51 bin koltuk kapasiteli İzmir Atatürk Stadı'nda oynayan Kaf-Kaf'ta yüzde 10'luk kapasiteye izin verilirse 5 binin üzerinde taraftar 17 Ekim'den sonra takımlarını tribünde destekleyebilecek. Yeşil-kırmızılı taraftarlar, koronavirüs pandemisi ülkemizde yayılmadan önce son olarak 8 Mart'ta oynanan Ağrı 1970 Spor maçında tribünde yer almıştı.


Karşıyaka'da golcüler çalışıyor

Gölcükspor, Karşıyaka, Play Off, Isparta, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'da golcüler çalışıyor - Son Dakika Spor

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