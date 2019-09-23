Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'da golcüler sustu
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Karşıyaka'da golcüler sustu

1 saat önce

TFF 3. Lig 2. Grup'ta ilk 3 maçta galibiyete hasret kalıp 1 puanla düşme hattına gerileyen Karşıyaka'da, geçen sezonun yıldızları bu yıl suskun kaldı.

Karşıyaka'da golcüler sustu, System.String[]

TFF 3. Lig 2. Grup'ta ilk 3 maçta galibiyete hasret kalıp 1 puanla düşme hattına gerileyen Karşıyaka'da, geçen sezonun yıldızları bu yıl suskun kaldı. Geçen sezon ilk haftaları düşme hattında geçtikten sonra müthiş bir çıkışa imza atan, bu sezon da lige çok kötü başlayıp kendisini tekrar amatör kümeye düşme hattında bulan Karşıyaka'da Hakan Kuş, Doğukan, Özgür gibi gol ayakları hiç skor üretemedi. Muğlaspor'a elendiği Ziraat Türkiye Kupası sınavı dahil çıktığı 4 resmi maçta yalnız Harun ve Mustafa Aşan'la toplam 2 gol atabilen yeşil-kırmızılılarda geçen sezon 12 golle oynayan Hakan sıfır çekti.

Yeşil-kırmızılıların hücumdaki umudu, Kozanspor önünde kaçırdığı goller ve Muğla karşısında direğe nişanladığı penaltıyla tepki çekti. Geçen sezon 6 gol atan Doğukan da bu yıl hiç skor üretemedi. Geçen sezon yine 6 golle yıldızlaşan Özgür de yeni sezonda sol kanattan defansın soluna çekildikten sonra sustu. Sezon başından bu yana sıkıntılarını aşamayan Karşıyaka, çözüm arayışında. Geçen yıl takıma Play-Off oynatan teknik direktör Mesut Toros'a sosyal medyada sezon öncesi yükselmeye başlayan tepkiler ise sürüyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:29 Kaynak: DHA
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