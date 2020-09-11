Karşıyaka'da Görkem'e af çıkıyor
MİSLİ.com 3. Lig 3. Grup'ta yeni sezona tesislerinde hazırlanan Karşıyaka'da takımdan ayrılmak isteyerek antrenmanlara çıkmayan iki isimden Görkem Ali Kınay'a af gündemde.
MİSLİ.com 3. Lig 3. Grup'ta yeni sezona tesislerinde hazırlanan Karşıyaka'da takımdan ayrılmak isteyerek antrenmanlara çıkmayan iki isimden Görkem Ali Kınay'a af gündemde. Şans bulamadığı, ücretinden de memnun olmadığı gerekçesiyle 2 hafta önce kulüpten izin alarak antrenmanlara çıkmayıp takım arayan 22 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Soner Tolungüç ve Sportif Direktör Atilla Güneş'le görüşüp dönmek istediğini söyledi.
Teknik heyet, genç futbolcuya takımdan ayrı olarak tesis dışında antrenmanlarını sürdürmek için özel program çıkardı. Geçen sezon 10'u ilk 11'de olmak üzere 19 maçta oynayan Görkem'in takıma dönmesiyle ilgili kararı yönetim verecek. Mutsuz olduğu gerekçesiyle ayrılmak isteyip futbolu bırakma kararı aldığını açıklayan Özgür'den ise henüz dönüş olmadı. Görkem, altyapısından profesyonel olduğu yeşil-kırmızılılarda 3 sezondur forma giyiyor.
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