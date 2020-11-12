Karşıyaka'da Görkem formaya hasret

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluk yarışı veren Karşıyaka'da sezon başında ücretinden ve yeterli süre alamadığından memnun olmadığı gerekçesiyle takımdan ayrılmak isteyip ardından teknik heyetten özür dileyerek affedilen Görkem Ali Kınay, formaya hasret kaldı. Sezon başında uzun süre antrenmanlara çıkmayan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, ilk hafta oynanan Isparta 32 Spor deplasmanının ardından affedilip takıma dönse de ligde formayı unuttu.

Ligde oynanan maçlarda 18 kişilik kadroya hiç giremeyen Görkem, yalnız Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 2 maçta toplam 19 dakika sahada kaldı. Genç futbolcu, kupadaki Bergama Belediyespor maçında son 5, Bursaspor mücadelesinde ise uzatmanın son 14 dakikasında oynadı. Profesyonel kariyerinin ilk yılında Kaf-Kaf'la 2'nci Lig'den düşmenin acısını yaşayıp küme düştükleri maçın ardından göz yaşlarını tutamayan genç futbolcu, 3'üncü Lig'de 2018-19'da 26, geçen sezon 19 maçta forma giymişti.