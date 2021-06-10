- Karşıyaka'da gündem şirketleşme

Turgay Büyükkarcı: "Karar verecek genel kuruldur"

Cenk Karace: "4 bin hisse, 100 milyon TL'lik bir sermaye şirketi planlıyoruz"

İZMİR - Karşıyaka Spor Kulübü, son dönemde gündeme gelen şirketleşme ile ilgili sorulara yanıt vermek için toplandı. Karşıyaka Spor Kulübü eski başkanlarından Cenk Karace, 100 milyon TL'lik bir sermaye şirketi kurmak istediklerini ve yaklaşık 1 haftalık süreçte 4 bin hisseden 2 bin 150'nin realize edildiğini söyledi. Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı ise şirketleşme konusunda derneğin genel kurulunun kararı alacağını belirterek, "İnşallah kulübümüz için güzel şeyler olur" dedi.

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, eski başkan Cenk Karace ve eski kulüp başkanı ve eski Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde son dönemde gündeme gelen şirketleşme durumu hakkında bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının açılış konuşmasını Hasan Denizkurdu gerçekleştirdi.

Şirketleşmede 5 halka var

Hasan Denizkurdu, kongre süreciyle beraber şirketleşme çalışmalarının da başlandığını söyleyerek, "Basketbolda başarılı giden kulübümüz maalesef futbolda transfer yasağıyla 4'üncü ligde. Bu Karşıyaka'yı tüm sevenlerde bir sıkıntı yaratıyor. Eski başkanlarımızdan Cenk Karace şirketleşme ile ilgili proje geliştirerek beni aradı ve sonrasında üçümüz bir araya geldik. Futbol Federasyonu Futbol Kulüpleri Tescil Talimatı'na göre futbol şubesi spor kulübüne ait bir şube olarak nitelendiriliyor. Bu projede derneğin gitmesi diye bir şey yok. Dernek ebediyen duracak. Kulüpler bu talimata göre futbol şubelerini bir bütün olarak kurulmuş veya kurulacak anonim şirketlere TFF kararıyla devredebilirler. Talimata göre bu devirle futbol şubesinin ligi ve şehri değiştirilemez. Şirket yine bu talimatın 16'ncı maddesine göre şirket tarafından derneğe yeniden devredebilir. Karşıyaka'da bu konuda 5 önemli halka var. Bunlardan bir tanesi Onursal Başkan Selçuk Yaşar ve Yaşar Holding. Yıllardır karşılıksız para veriyorlar, basketbol takımına sponsor oluyorlar. Ben yola çıkarken kendileriyle görüştüm. Karşıyaka'nın marka değerine zarar verilmediği sürece olumlu yaklaştılar" dedi.

Hasan Denizkurdu: "Taraftarımızın gönlüne sinmeyecek bir çözüm içinde olmamız mümkün değil"

Taraftarın da bu konuya inanması gerektiğini ifade eden Hasan Denizkurdu, "Taraftarımız şundan emin olsun; Karşıyaka Spor Kulübü derneği sonsuza kadar yaşayacaktır. Taraftarımızın gönlüne sinmeyecek bir çözüm içinde olmamız mümkün değil. Bizim modelimiz ne Ankaragücü, ne Göztepe, ne Fenerbahçe ve Galatasaray gibi kulüplerin modeli değildir. Bizim modelimizde mevzuata uygun olarak kulüp yaşıyor, kulübün bir şubesini veriyoruz. Dolayısıyla bir tarafta dernek başkanı bir tarafta futbol şubesi başkanı. Yarın bunun içinde voleybol da gelebilir. Bizim modelimiz farklı bir model. İsterse günü geldiğinde tekrar dernek yeniden futbol şubesini isteyebilir" diye konuştu.

"Karar verecek genel kuruldur"

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, hedeflerinin camiayı bir araya getirmek kavgasız, sıkıntısız ve markamıza yakışır bir şekilde daha da ileriye getirmek olduğunu vurgulayarak sözlerine başladı. Büyükkarcı, "Kulübü iyi bir yere getirecek her türlü oluşuma destek vermek boynumuzun borcu. Bu süreci dikkatli bir şekilde geçmek gerekiyor. Hayırlı olmasını diliyoruz. Bu süreç içinde kulübün hesapları açıktır, ne yapılması gerekiyorsa yapılır. Sonuçta karar verecek genel kuruldur. Onun üzerinde bir görüş yoktur. İnşallah kulübümüz için güzel şeyler olur" dedi.

Cenk Karace: "4 bin hisse, 100 milyon TL'lik bir sermaye şirketi planlıyoruz"

Karşıyaka Spor Kulübü eski başkanlarından Cenk Karace, Karşıyakalı olmanın kendilerine tarihi bir sorumluluk yüklediklerini belirterek, "Karşıyaka Kulübü'nün futbol şubesinin bulunduğu durum kimsenin arzu ettiği durumda değil. Bu durumun sürdürülebilir olmadığını da gördük. Bu işlerin toparlanamadığı gün gibi meydanda, mutsuz bir ortam var. Kongre tarihi yaklaştıkça zaman zaman aranıyoruz. Ben de o zaman şirketleşme tabanlı bir şey olursa bunun içinde olmak isterim diye beyanda bulundum. Geçen hafta perşembe gününe kadar çalışmalarımızı yaptık. Yaşar Holding'ten onay gelince bu işe start verdik. Hilafsız bütün eski başkanlar katıldı. Tüm eski yönetim kurulu bu işin içinde olacaklarını bize bildirdiler. Ben şunu görüyorum; Karşıyaka Spor Kulübü Derneği'nin tüm üyeleri bu şirket çatısı altında. Herkes yeniden Karşıyaka'nın bir camia, lobi ve güç olacağını görecek. 1 hafta geldiğimiz nokta arzu ettiğimiz hisselerin yarısında fazlası realize edildi. Bu işe yatırım yapacak bir kişi yüzde 5'ten fazla hisse alamıyor. Buna rağmen yarısından fazlasını realize ettik. Biz 4 bin hisse, 100 milyon TL'lik bir sermaye şirketi planlıyoruz. Bir haftada 2 bin 150 hisse realize oldu. Bunun içinde çok değerli isimler var" ifadelerini kullandı.

"Bütçe dahilinde bunu yapabilirsek bir bu işe dahil olmak istiyoruz"

Cenk Karace, daha yeni yeni insanlarla görüştüklerini belirterek, "15 Haziran Salı günü bununla ilgili ilk toplantımızı yapıyoruz. Geldiğimiz nokta itibarıyla Karşıyaka camiasının buna hazır olduğunu gördük. Neden geç kaldınız şeklinde tepkiler de gördük. Herkesin hemfikir olduğunu gördük. Konu sadece futbolda değildir. Futbol tek başına bir şeyleri sadece tüketip var olanı harcamamalı. Bizim niyetimiz aslında bu şirket bir ticaret şirketi olacaktır ve 3 ana maddeyle ilgilenecektir. Turizm, sigorta ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları olacaktır. Buradan elde edilecek karlarlar Karşıyaka A.Ş. futbol takımı da desteklenecektir. 4 bin hissenin satılacağından en ufak bir şüphem yok. Şirkete kuruldu gözüyle bakıyoruz ama bu yeterli değil. Burada birçok halka var. Kulüple doğru bir paralelde buluşmamız gerekiyor. Zaten bu işe ayırabileceğimiz bir bütçe var. Bu bütçe dahilinde bunu yapabilirsek bir bu işe dahil olmak istiyoruz. Olamazsak bu şirket yoluna devam edecek belki bir sene sonra talip olacağız. Daha işin başındayız. Muhtemelen 5 Temmuz gibi kurduk diye ilan edebileceğiz" diye konuştu.

"En çok istediğimiz nokta Karşıyaka Futbol takımını 5 veya 7 yıl içinde Süper Lig'de görebilmek"

Cenk Karace, taraftarın bu konuda çok önemli olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben onların bu işe şöyle bakmalarını rica ediyorum; yüzde 51'e 49 gibi şeyler dolaşıyor. Zaten başkanımız yüzde 51'i dernekte olan bir şirket kurardı. Fakat uzun ömürlü olmazdı, mevcut yapıda bunu yürütemeyiz. Bu biz şirketi kuruyoruz. Karşıyaka Futbol Şubesi ile ilgimiz devam etmekte. Ancak ticari şartlar içerisinde bunu başarabilirsek yapabiliriz. Bu iş yüzde 100 oldu diye kimse düşünmesin. Sonuçta buna da karar verecek olan şirketin de genel kuruludur. Anlamsız bir yatırımın içinde de şirket olmayacaktır. En çok istediğimiz nokta Karşıyaka Futbol takımını 5 veya 7 yıl içinde Süper Lig'de görebilmek."

Cenk Karace, şirketleşme halinde 3. Lig, 2. Lig ve 1. Lig'de sponsorlarının hazır olduğunu ve şirketleşme sayesinde sponsor bulmak konusunda daha avantajlı olacaklarını ifade etti.