Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'da Hakan 10 Gün Yok

Karşıyaka'da Hakan 10 Gün Yok

17 dakika önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ikinci yarısına İzmir'de hazırlanan Karşıyaka'da santrfor Hakan Kuş, en az 10 gün takımdan ayrı kalacak.

Karşıyaka'da Hakan 10 Gün Yok, System.String[]


TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ikinci yarısına İzmir'de hazırlanan Karşıyaka'da santrfor Hakan Kuş, en az 10 gün takımdan ayrı kalacak. 

Antrenmanda sakatlanan golcünün MR'ında sağ ayak bileğinin üst bağlarında kısmi yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan Hakan'ın en az 10 gün takımdan ayrı kalacağı, Van Büyükşehir Belediyespor'la 20 Ocak'ta oynanacak devrenin ilk maçına yetişeceği öğrenildi. Hakan Kuş, ilk yarıda 16 maçta forma giyerek 4 gol atmıştı. Yılbaşı nedeniyle 2 gün izin yapan yeşil-kırmızılılar, çalışmalara yarın yeniden başlayacak. Karşıyaka, 9 veya 10 Ocak'ta Tire'de Tire 1922 ile hazırlık maçı oynamayı planlıyor. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:53 Kaynak: DHA

Tire, Türkiye Futbol Federasyonu, İzmir, Karşıyaka, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Roma, Abdülkadir Ömür ve Ozan Kabak'ı Transfer Etmek İstiyor Filistin'de Ezanı Duyan Hakem, Maça Ara Verdi

Manchester City Forması Giyen Raheem Sterling'in 1 Yaşındaki Oğlu, Herkesi Şaşırttı Adı Fransız ve İngiliz Devleriyle Anılan Domagoj Vida, Beşiktaş'ta Kalmak İstiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 13:10:54. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'da Hakan 10 Gün Yok
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]