Karşıyaka'da Hakan 10 Gün Yok

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ikinci yarısına İzmir'de hazırlanan Karşıyaka'da santrfor Hakan Kuş, en az 10 gün takımdan ayrı kalacak.





TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ikinci yarısına İzmir'de hazırlanan Karşıyaka'da santrfor Hakan Kuş, en az 10 gün takımdan ayrı kalacak.



Antrenmanda sakatlanan golcünün MR'ında sağ ayak bileğinin üst bağlarında kısmi yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan Hakan'ın en az 10 gün takımdan ayrı kalacağı, Van Büyükşehir Belediyespor'la 20 Ocak'ta oynanacak devrenin ilk maçına yetişeceği öğrenildi. Hakan Kuş, ilk yarıda 16 maçta forma giyerek 4 gol atmıştı. Yılbaşı nedeniyle 2 gün izin yapan yeşil-kırmızılılar, çalışmalara yarın yeniden başlayacak. Karşıyaka, 9 veya 10 Ocak'ta Tire'de Tire 1922 ile hazırlık maçı oynamayı planlıyor. - İzmir

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Roma, Abdülkadir Ömür ve Ozan Kabak'ı Transfer Etmek İstiyor

Filistin'de Ezanı Duyan Hakem, Maça Ara Verdi

Manchester City Forması Giyen Raheem Sterling'in 1 Yaşındaki Oğlu, Herkesi Şaşırttı

Adı Fransız ve İngiliz Devleriyle Anılan Domagoj Vida, Beşiktaş'ta Kalmak İstiyor