Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'da Hakan'a teklif yağıyor
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Karşıyaka'da Hakan'a teklif yağıyor

1 saat önce

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka'nın golcüsü Hakan Kuş'a 1'inci ve 2'nci Lig ekiplerinden teklif yağıyor.

Karşıyaka'da Hakan'a teklif yağıyor, System.String[]
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka'nın golcüsü Hakan Kuş'a 1'inci ve 2'nci Lig ekiplerinden teklif yağıyor.
Yeşil-kırmızılıların altyapısından yetişip geçtiğimiz sezon 35 maçta 12 gol atan 25 yaşındaki oyuncuya  1'inci Lig'den İstanbulspor, Giresunspor ve Boluspor, 2'nci Lig'den de Samsunspor ile Kocaelispor talip oldu. İzmir ekibiyle sözleşmesi sona eren Hakan'ın ise önce kulübüyle görüşmek istediği ardından gelen teklifleri değerlendirmeye alacağı vurgulandı.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:37 Kaynak: DHA
izmir, TFF, karşıyaka, Spor
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