Karşıyaka'da Hakan'a teklif yağıyor
1 saat önce
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka'nın golcüsü Hakan Kuş'a 1'inci ve 2'nci Lig ekiplerinden teklif yağıyor.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:37 Kaynak: DHA
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka
'nın golcüsü Hakan Kuş'a 1'inci ve 2'nci Lig ekiplerinden teklif yağıyor.
Yeşil-kırmızılıların altyapısından yetişip geçtiğimiz sezon 35 maçta 12 gol atan 25 yaşındaki oyuncuya 1'inci Lig'den İstanbulspor
, Giresunspor
ve Boluspor
, 2'nci Lig'den de Samsunspor
ile Kocaelispor
talip oldu. İzmir
ekibiyle sözleşmesi sona eren Hakan'ın ise önce kulübüyle görüşmek istediği ardından gelen teklifleri değerlendirmeye alacağı vurgulandı.
- İzmir
Sürpriz gelişme! Burak Yılmaz Lecce ile anlaştı
West Ham United'dan Ozan Kabak hamlesi
Fenerbahçe, Fejsa transferini bitirdi! İşte yıllık ücreti
A Millilerin bu şehirde mağlubiyeti yok! Kampanya başlattılar