Karşıyaka'da Hakan beklemede
20.06.2021 13:59
Misli.com 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi Karşıyaka'da gözler 3-4 Temmuz'da yapılacak genel kurula çevrilirken, kulübüyle sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki forvet Hakan Kuş, gelen teklifleri askıya aldı.
Misli.com 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi Karşıyaka'da gözler 3-4 Temmuz'da yapılacak genel kurula çevrilirken, kulübüyle sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki forvet Hakan Kuş, gelen teklifleri askıya aldı. Karşıyaka'da son iki sezonda attığı 27 golle takımın en skorer oyuncusu olan deneyimli forvetin yapılacak genel kurul sonrası görev gelecek yönetim ile masaya oturmadan başka hiç bir kulübün teklifini değerlendirmeyeceği öğrenildi. İzmir ekibinde geçen sezon 15 kez ağları sarsan oyuncu için liglerden birçok kulüp nabız yokladı. Deneyimli forvet gelen teklifleri askıya alırken önceliğinin altyapısından yetiştiği kulüp olduğu belirtti. Karşıyaka'da 131 maçta 41 gol atma başarısını gösteren Hakan Kuş, takımın 3 sezonda 2 kez Play-Off oynamasında pay sahibi oldu.
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