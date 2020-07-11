Karşıyaka'da Hakan finalde dalya diyecek

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 4 aylık koronavirüs salgını arasından sonra Antalya'da 20-28 Temmuz tarihleri arasında oynanacağı açıklanan Play-Off maçlarına hazırlanan Karşıyaka'nın golcüsü Hakan Kuş, yeşil-kırmızılı ekip finale kalırsa dalya diyecek. Şimdiye kadar son 4 sezonda 98 kez Karşıyaka forması giyen Hakan, 2 maça daha çıktığı takdirde kulüpte 100'ler kulübüne girecek. Play-Off'ta yarı finalde Derince Belediyespor'la rakip olacak Kaf-Kaf'ta Hakan, Antalya'da hem finalde şampiyonluk hem de 100'üncü maçının mutluluğunu yaşamak istiyor.

HAKAN KUŞ: YARIM KALAN İŞİMİZİ TAMAMLAMAK İSTİYORUZBu sezon 26 maçta 8 kez fileleri sarsan, Karşıyaka formasıyla 98 maçta toplam 26 gol bulan 26 yaşındaki futbolcu, "Altyapıda görev yaparken en büyük hayalim A takımda forma giymekti. Şükürler olsun 98 kez bu güzel armayı taşıma fırsatım oldu. Play-Off'ta dalya yapmayı ve 100'üncü maçımı şampiyonlukla taçlandırmayı istiyorum. Geçen sezon Play-Off'ta yarım kalan işimizi bu sezon tamamlayarak bir üst lige çıkmak istiyoruz" diye konuştu.