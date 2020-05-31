Karşıyaka'da Hakan'ın büyük heyecanı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Karşıyaka'da 4 sezondur forma giyen santrfor Hakan Kuş, 100'üncü maçına çıkmak için gün saymaya başladı. Kariyerinde 98 kez yeşil-kırmızılı formayı terleten Hakan, 18 Temmuz'da başlaması beklenen ligde iki karşılaşmada daha forma giydiği takdirde dalya yapacak.

Taraftarı olduğu kulüpte görev yapmanın kendisi adına büyük bir onur olduğunu belirten 26 yaşındaki oyuncu, "Altyapıda görev yaparken en büyük hayalim A Takım da forma giymekti. Şükürler olsun 98 kez bu güzel armayı taşıma fırsatım oldu. Liglerin başlamasıyla birlikte umarım Karşıyaka formasıyla dalya yapma şansına erişeceğim. Bu süreçte bana her zaman destek olan taraftarlarımıza, yöneticilerimize, teknik ekiplerimize ve oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ederim. Geçen sezon Play-Off'ta yarım kalan işimizi bu sezon tamamlayarak bir üst lige çıkmak istiyoruz" diye konuştu.Hakan Kuş bu sezon ligde 26 maçta 8 kez rakip fileleri havalandırırken 2 de asist yaptı. Deneyimli golcü 98 maçta ise 26 gol kaydetti.