Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'da Hakan Kuş'a 1'inci Lig kıskacı
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Karşıyaka'da Hakan Kuş'a 1'inci Lig kıskacı

48 dakika önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonu Play-Off oynayarak kapatan Karşıyaka'da ay sonunda sözleşmesi sona erecek forvet Hakan Kuş'u Spor Toto 1'inci Lig kulüpleri kıskaca aldı.

Karşıyaka'da Hakan Kuş'a 1'inci Lig kıskacı, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonu Play-Off oynayarak kapatan Karşıyaka'da ay sonunda sözleşmesi sona erecek forvet Hakan Kuş'u Spor Toto 1'inci Lig kulüpleri kıskaca aldı. 
Boluspor'un transfer listesinde olan 25 yaşındaki hücum oyuncusunu İstanbulspor ve Giresunspor'un da takip ettiği öğrenildi. Bu sezon yeşil-kırmızılılarda 33 maçta attığı 12 golle en skorer ismi olan 25 yaşındaki forvetin geleceğiyle ilgili kararı önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor. Hakan, sezon sonunda futbol şube yönetimiyle yaptığı toplantıda önceliğinin yeşil-kırmızılı kulüp olduğunu bildirmişti. 
Son 3 sezondur Karşıyaka'da düzenli olarak forma giyen Hakan'ın 1'inci Lig'e transfer olmadığı takdirde takımda kalması bekleniyor. Hakan, daha önce Kaf-Kaf'tan kiralık olarak da Arsinspor, Balçova Yaşamspor ve Çine Madran kulüplerinde oynadı. Karşıyaka'da Hakan Kuş'un yanı sıra Mustafa Aşan, Onur Kıntaş, Arif Cılak ve Bartu Umut'un da sözleşmeleri ay sonunda bitiyor. İzmir ekibinin 31 Mayıs'ta yapılacak mali genel kurul sonrası sözleşmesi biten teknik direktör Mesut Toros ve oyuncularla resmi olarak temasa geçmesi bekleniyor.
 


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:35 Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor
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