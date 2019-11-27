Karşıyaka'da Hakan Kuş açıldı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlikle üçüncü sıraya tırmanan Karşıyaka'nın suskun golcüsü Hakan Kuş, bu periyotta gol orucunu bozdu. Geçen sezon attığı 12 golle takımın en skorer ismi olan Hakan, bu sezon ilk 7 maçta ağları sarsamadı. İlk kez 1-0 kazanılan Kocaelispor randevusunda gol atarak takımına galibiyeti getiren 25 yaşındaki futbolcu, son Fethiyespor ve Cizrespor maçlarında üst üste fileleri havalandırdı. Kaf-Kaf, Hakan'ın gol attığı bu 3 maçı da kazanmayı başardı. Hakan Kuş, 5 gollü Doğukan'ın ardından attığı 3 golle kadronun en skorer ikinci futbolcusu konumunda bulunuyor.

TARAFTARDAN ÖRNEK DAVRANIŞ

Karşıyaka taraftarları, geçen pazar günü oynanan Cizrespor deplasmanına çevredeki köy okullarına dağıtılmak üzere yardım kolileri götürdü. Üniversiteli Karşıyakalılar ve Karşıyaka Taraftarlar Derneği'nin öncülük yaptığı kampanyada taraftarlar okul malzemeleri ve kışlık kıyafetler topladı. Ülkemizin doğu ve batı illeri arasında dostluk köprüsü kurmak isteyen yeşil-kırmızılı taraftarlar, kolilere topladıkları eşyaları Şırnak 'ın Cizre ve Silopi ilçelerindeki minik öğrencilere dağıtılmak üzere Cizre Emniyeti'ne teslim etti.