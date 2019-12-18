Karşıyaka'da Hakan Kuş patlama yaptı! Son 9 maçta 6 gol... - Son Dakika
Son Dakika Spor Karşıyaka'da Hakan Kuş patlama yaptı! Son 9 maçta 6 gol... - Son Dakika Spor

Karşıyaka'da Hakan Kuş patlama yaptı! Son 9 maçta 6 gol...

6 saat önce

Geçen sezon 12 golle takımın en skorer ismi olup bu yıl ilk 7 hafta suskun kalan Hakan, ilk golünü 20 Ekim'deki Kocaelispor maçında kaydetti.

Karşıyaka'da Hakan Kuş patlama yaptı! Son 9 maçta 6 gol..., System.String[]

Geçen sezon 12 golle takımın en skorer ismi olup bu yıl ilk 7 hafta suskun kalan Hakan, ilk golünü 20 Ekim'deki Kocaelispor maçında kaydetti.


Kaf-Kaf, Hakan'ın bu golüyle sahadan 1-0 galip ayrılırken tecrübeli santrfor ardından gollerine devam etti.


Kocaelispor maçının sonra Fethiyespor, Cizrespor, Belediye Derincespor ve Ofspor randevularında da gol bulan Hakan Kuş, devrenin son 9 haftasında 6 gol attı.


Takımın skor yükünü tekrar çekmeye başlayan futbolcu, yeşil-kırmızılılarda ağları 6 kez sarsan Doğukan'la birlikte en golcü isim konumuna geldi.


Karşıyaka'da bu ikilinin ardından ilk yarıyı Cenk 3, Namık Barış ve Harun 2, Mustafa Aşan ve Özgür ise birer golle tamamladı.


19.12'YE ÖZEL KUTLAMA


Karşıyaka Belediyesi, Dünya Karşıyakalılar Günü olarak kabul edilen 19 Aralık'ta ilçede anma ve kutlamalar gerçekleştirecek.


Karşıyakalılar, yarın saat 11.00'de kulübün kurucu başkanı olan Kadızade Zühtü Işıl'ın kabrini ziyaret edecek.


Karşıyaka Belediye Bandosu, saat 13.00'te Alaybey İZBAN İstasyonu, saat 14.00'te ise Nergiz'de konser verecek.


Saat 17.00'de Karşıyaka Vapur İskelesi'nin karşısında Hergele Meydanı'nın açılışı yapılacak.


Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde saat 18.00'de 1912 Karşıyaka Derneği'yle birlikte yeşil-kırmızılı kulübün efsaneleri onurlandırılacak.


Saat 19.12'de Bostanlı Demokrasi Meydanı'nda havai fişek gösterileri yapılacak.


Aynı yerde daha sonra konserler ve DJ performansları da Karşıyakalıları eğlendirecek.


Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa programında öne çıkan maçları masayı yatırdı...


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Kocaelispor, Fethiyespor, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:17 
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ŞU AN BURADASINIZ: Karşıyaka'da Hakan Kuş patlama yaptı! Son 9 maçta 6 gol... - Son Dakika
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