Karşıyaka'da Hakan patlama yaptı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıyı Play-Off hattında 4'üncü sırada tamamlayan Karşıyaka'da sezonun ilk 7 maçında gol atamayan takımın en önemli hücum silahı Hakan Kuş, sonradan açıldı.

Geçen sezon 12 golle takımın en skorer ismi olup bu yıl ilk 7 hafta suskun kalan Hakan, ilk golünü 20 Ekim'deki Kocaelispor maçında kaydetti. Kaf-Kaf, Hakan'ın bu golüyle sahadan 1-0 galip ayrılırken tecrübeli santrfor ardından gollerine devam etti. Kocaelispor maçının sonra Fethiyespor, Cizrespor, Belediye Derincespor ve Ofspor randevularında da gol bulan Hakan Kuş, devrenin son 9 haftasında 6 gol attı. Takımın skor yükünü tekrar çekmeye başlayan futbolcu, yeşil-kırmızılılarda ağları 6 kez sarsan Doğukan'la birlikte en golcü isim konumuna geldi. Karşıyaka'da bu ikilinin ardından ilk yarıyı Cenk 3, Namık Barış ve Harun 2, Mustafa Aşan ve Özgür ise birer golle tamamladı.

19.12'YE ÖZEL KUTLAMA