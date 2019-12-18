Karşıyaka'da Hakan patlama yaptı - Son Dakika
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Karşıyaka'da Hakan patlama yaptı

6 saat önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıyı Play-Off hattında 4'üncü sırada tamamlayan Karşıyaka'da sezonun ilk 7 maçında gol atamayan takımın en önemli hücum silahı Hakan Kuş, sonradan açıldı.

Karşıyaka'da Hakan patlama yaptı, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıyı Play-Off hattında 4'üncü sırada tamamlayan Karşıyaka'da sezonun ilk 7 maçında gol atamayan takımın en önemli hücum silahı Hakan Kuş, sonradan açıldı.

Geçen sezon 12 golle takımın en skorer ismi olup bu yıl ilk 7 hafta suskun kalan Hakan, ilk golünü 20 Ekim'deki Kocaelispor maçında kaydetti. Kaf-Kaf, Hakan'ın bu golüyle sahadan 1-0 galip ayrılırken tecrübeli santrfor ardından gollerine devam etti. Kocaelispor maçının sonra Fethiyespor, Cizrespor, Belediye Derincespor ve Ofspor randevularında da gol bulan Hakan Kuş, devrenin son 9 haftasında 6 gol attı. Takımın skor yükünü tekrar çekmeye başlayan futbolcu, yeşil-kırmızılılarda ağları 6 kez sarsan Doğukan'la birlikte en golcü isim konumuna geldi. Karşıyaka'da bu ikilinin ardından ilk yarıyı Cenk 3, Namık Barış ve Harun 2, Mustafa Aşan ve Özgür ise birer golle tamamladı.

19.12'YE ÖZEL KUTLAMA

Karşıyaka Belediyesi, Dünya Karşıyakalılar Günü olarak kabul edilen 19 Aralık'ta ilçede anma ve kutlamalar gerçekleştirecek. Karşıyakalılar, yarın saat 11.00'de kulübün kurucu başkanı olan Kadızade Zühtü Işıl'ın kabrini ziyaret edecek. Karşıyaka Belediye Bandosu, saat 13.00'te Alaybey İZBAN İstasyonu, saat 14.00'te ise Nergiz'de konser verecek. Saat 17.00'de Karşıyaka Vapur İskelesi'nin karşısında Hergele Meydanı'nın açılışı yapılacak. Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde saat 18.00'de 1912 Karşıyaka Derneği'yle birlikte yeşil-kırmızılı kulübün efsaneleri onurlandırılacak. Saat 19.12'de Bostanlı Demokrasi Meydanı'nda havai fişek gösterileri yapılacak. Aynı yerde daha sonra konserler ve DJ performansları da Karşıyakalıları eğlendirecek.


Türkiye Futbol Federasyonu, Kocaelispor, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:54 Kaynak: DHA
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