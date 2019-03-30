Karşıyaka'da Hakan Rekora Doğru

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Celta Vigo Teknik Direktörü Fran Escriba: Emre Mor Takımın En İyilerinden Birisi

Hakan Çalhanoğlu'ndan Kızı Liya İle İlk Paylaşım: Hiç Bu Kadar Mutlu Olmamıştım