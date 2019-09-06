Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'da hasret bitiyor! 4 ay sonra taraftarıyla buluşacak...
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Karşıyaka'da hasret bitiyor! 4 ay sonra taraftarıyla buluşacak...

1 saat önce

Yeşil-kırmızılı ekip sezonun ilk iç saha maçında Kozanspor'u ağırlayacak.

Karşıyaka'da hasret bitiyor! 4 ay sonra taraftarıyla buluşacak..., System.String[]

Yeşil-kırmızılı ekip sezonun ilk iç saha maçında Kozanspor'u ağırlayacak. Atatürk Stadı'ndaki mücadele saat 16.30'da start alacak.


İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Mustafa Aşan ve Doğukan'ın maçta forma giymeleri bekleniyor.


Evinde son olarak 10 Mayıs'ta 3'üncü Lig Play-Off çeyrek finalinde Van Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayan Karşıyaka'da, teknik direktör Mesut Toros, taraftarlarına galibiyet armağan etmek istediklerini söyledi.


Karşıyaka'nın rakibi Kozanspor, grupta ilk haftayı bay takım olarak geçti.


Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası 2'nci eleme turunda Muğlaspor'u konuk edecek Karşıyaka, ligde 3'üncü haftayı ise bay geçirecek.


Muhtemel 11...


Karşıyaka'nın karşılaşmaya Erdoğan - Anıl, Cenk, Metin, Mustafa Değirmenci, Arif, Fatih, Namık Barış, Mustafa Aşan, Özgür, Hakan 11'iyle çıkması bekleniyor.

Büyükşehir Belediyespor, Mustafa Aşan, Karşıyaka, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:44 
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